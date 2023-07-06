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  • Фигуристка и фанатка «Динамо» Медведева показала кадры в эротичных чулках и кружевном корсете

Фигуристка и фанатка «Динамо» Медведева показала кадры в эротичных чулках и кружевном корсете

6 июля 2023, 15:10
4

Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила новые кадры.

Девушка запечатлена в темных чулках и кружевном корсете.

  • Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
  • Она 2-кратная чемпионка мира.
  • Медведева по ходу недавнего отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.

Фото: социальные сети Евгении Медведевой

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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НикКин
1688645661
Срамота ходили бы вообще уже голые что уж там
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subbotaspartak
1688646296
Без упоминания Динамо это просто реклама борделя
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Garrincha58
1688648053
испугаться можно в тёмное время суток
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spam2009
1688655417
красивая девка, можно и попозировать, фотки норм а не пошлятина какая-то
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