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    • Фигуристка и фанатка «Динамо» Медведева показала кадры в эротичных чулках и кружевном корсете

    Фигуристка и фанатка «Динамо» Медведева показала кадры в эротичных чулках и кружевном корсете

    Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила новые кадры.

    Девушка запечатлена в темных чулках и кружевном корсете.

    • Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
    • Она 2-кратная чемпионка мира.
    • Медведева по ходу недавнего отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.

    Фото: социальные сети Евгении Медведевой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2244

      spam2009 1 час назад

      красивая девка, можно и попозировать, фотки норм а не пошлятина какая-то

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      Рейтинг: +47

      valsbaston 3 часа назад

      Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.=====
      Сейчас бывшая спортсменка участвует в эротическом шоу.
      Ну это лан.Лижь бы не решила Беркову догнать и перегнать.

      0
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      Рейтинг: +14545

      R_a_i_n > valsbaston 2 часа назад

      Ты на русских баб не засматривайся. Твой потолок, это на Сердючку зюбить.

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > R_a_i_n 2 часа назад

      Райка а Беркова русская баба ? Она то на весь мир свои причиндалы показывает. Вот н.егры и пользуются.)))

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      Рейтинг: +14545

      R_a_i_n > valsbaston 1 час назад

      В любом случае твой максимум это Сердючка.

      1
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      Рейтинг: +47

      valsbaston > R_a_i_n 1 час назад

      Гыыыы...Райке нечем ответить. Туповата то Райка аказалась.Хотя почему аказалась.Всегда такой была.

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      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 3 часа назад

      испугаться можно в тёмное время суток

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      Рейтинг: +6389

      subbotaspartak 3 часа назад

      Без упоминания Динамо это просто реклама борделя

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > subbotaspartak 3 часа назад

      А чо не так.Разве борделю нельзя дать красивое название --бордель Динамо.)))

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      Рейтинг: +560

      НикКин 3 часа назад

      Срамота ходили бы вообще уже голые что уж там

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