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  • Фанатка «Динамо» Медведева сделала фото в купальнике в эротической позе

Фанатка «Динамо» Медведева сделала фото в купальнике в эротической позе

28 июня 2023, 21:23
5

Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила новое фото с отдыха.

23-летняя девушка запечатлена в желтом купальнике в соблазнительной позе.

  • Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
  • Она 2-кратная чемпионка мира.
  • Медведева по ходу отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.

Фото: социальные сети Евгении Медведевой

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Комментарии (5)
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Купа Купыч
1687976843
Поручик Ржевский Вы любили когда нибудь?Да.Это как,рачкомс?
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Alex Flash
1687978585
поэстетичнее смотрится ,чем дойные заморские коровы
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serglider
1687997354
Больше похожа на подростка 14-15 лет, чем на 23 летнюю телку, судя по фигуре, со спортом окончательно завязала.
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