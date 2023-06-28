Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила новое фото с отдыха.
23-летняя девушка запечатлена в желтом купальнике в соблазнительной позе.
- Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
- Она 2-кратная чемпионка мира.
- Медведева по ходу отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.
Фото: социальные сети Евгении Медведевой
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Источник: «Бомбардир»