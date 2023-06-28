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    • Фанатка «Динамо» Медведева сделала фото в купальнике в эротической позе

    Фанатка «Динамо» Медведева сделала фото в купальнике в эротической позе

    Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила новое фото с отдыха.

    23-летняя девушка запечатлена в желтом купальнике в соблазнительной позе.

    • Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
    • Она 2-кратная чемпионка мира.
    • Медведева по ходу отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.

    Фото: социальные сети Евгении Медведевой

    Фигуристка Медведева выложила фото в соблазнительном нижнем белье

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1164

      Alex Flash 1 час назад

      поэстетичнее смотрится ,чем дойные заморские коровы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Купа Купыч 1 час назад

      Поручик Ржевский Вы любили когда нибудь?Да.Это как,рачкомс?

      0
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