Инсайдер Карпов рассказал, какую цену ЦСКА установил на Зайнутдинова

ЦСКА готов продать полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».
«Бешикташ» действительно присылал запрос в ЦСКА по стоимости трансфера Зайнутдинова (казахи теперь не легионеры в Суперлиге).
Между ЦСКА и Бахой есть договоренность, что ему не станут чинить препятствий, если поступит предложение из-за границы. Поэтому армейцы дали туркам ответ, но сумма прозвучала вовсе не 5, а 7 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- До ЦСКА Зайнутдинов выступал за «Ростов».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова