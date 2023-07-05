Инсайдер Карпов рассказал, какую цену ЦСКА установил на Зайнутдинова

ЦСКА готов продать полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Бешикташ» действительно присылал запрос в ЦСКА по стоимости трансфера Зайнутдинова (казахи теперь не легионеры в Суперлиге).

Между ЦСКА и Бахой есть договоренность, что ему не станут чинить препятствий, если поступит предложение из-за границы. Поэтому армейцы дали туркам ответ, но сумма прозвучала вовсе не 5, а 7 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.