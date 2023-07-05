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    • Инсайдер Карпов рассказал, какую цену ЦСКА установил на Зайнутдинова

    Инсайдер Карпов рассказал, какую цену ЦСКА установил на Зайнутдинова

    ЦСКА готов продать полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

    «Бешикташ» действительно присылал запрос в ЦСКА по стоимости трансфера Зайнутдинова (казахи теперь не легионеры в Суперлиге).

    Между ЦСКА и Бахой есть договоренность, что ему не станут чинить препятствий, если поступит предложение из-за границы. Поэтому армейцы дали туркам ответ, но сумма прозвучала вовсе не 5, а 7 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • До ЦСКА Зайнутдинов выступал за «Ростов».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.07.2023 17:35
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