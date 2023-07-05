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«Аякс» купит Сперцяна только при одном условии

5 июля 2023, 16:20
1

«Аякс» продолжает интересоваться полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Однако, трансфер армянского хавбека состоится, только если «Аякс» продаст кого-то из своих футболистов.

По информации Voetbalnieuws, учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб должен расстаться с рядом игроков, прежде чем совершать крупные покупки.

  • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
  • На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
  • Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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моэм
1688566446
Аякс живёт тем что покупает подешевле а продаёт минимум втридорога или больше , если возьмут , значит рассчитывают продать его через год два за 30 или более лямов....Думаю Аякс даст 6-7 лямов , а Краснодар согласится , потому что пользы от игрока уже " сидящего на чемоданах" будет гораздо меньше.
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