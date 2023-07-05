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    «Аякс» купит Сперцяна только при одном условии

    «Аякс» продолжает интересоваться полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

    Однако, трансфер армянского хавбека состоится, только если «Аякс» продаст кого-то из своих футболистов.

    По информации Voetbalnieuws, учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб должен расстаться с рядом игроков, прежде чем совершать крупные покупки.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
    • Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.07.2023 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2521

      моэм 7 часов назад

      Аякс живёт тем что покупает подешевле а продаёт минимум втридорога или больше , если возьмут , значит рассчитывают продать его через год два за 30 или более лямов....Думаю Аякс даст 6-7 лямов , а Краснодар согласится , потому что пользы от игрока уже " сидящего на чемоданах" будет гораздо меньше.

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