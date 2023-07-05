«Аякс» купит Сперцяна только при одном условии

«Аякс» продолжает интересоваться полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
Однако, трансфер армянского хавбека состоится, только если «Аякс» продаст кого-то из своих футболистов.
По информации Voetbalnieuws, учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб должен расстаться с рядом игроков, прежде чем совершать крупные покупки.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
- Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».
Источник: «Чемпионат»