«Аякс» купит Сперцяна только при одном условии

«Аякс» продолжает интересоваться полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Однако, трансфер армянского хавбека состоится, только если «Аякс» продаст кого-то из своих футболистов.

По информации Voetbalnieuws, учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб должен расстаться с рядом игроков, прежде чем совершать крупные покупки.