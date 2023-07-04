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  • В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб

В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб

4 июля 2023, 17:39
2

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с возможным возвращением правого защитника Марио Фернандеса.

Ранее агент футболиста Жорже Машаду сообщил, что натурализованный бразилец не вернется в клуб РПЛ.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах.

ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

При этом, с учeтом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем.

Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учeта обоюдных желаний.

Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всe упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Ещe раз повторим – на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всe возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны.

Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всe зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА», – сказал Брейдо.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Фернандес Марио
Комментарии (2)
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Эном айс
1688483937
"ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио." "Команду лейтенантов" хрен на бразильской козе объедешь.. А Марио...искренне жаль.
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RUSARM
1688487839
Латиносы решили бабло еще содрать-это верх цинизма!!
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