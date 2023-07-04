В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с возможным возвращением правого защитника Марио Фернандеса.

Ранее агент футболиста Жорже Машаду сообщил, что натурализованный бразилец не вернется в клуб РПЛ.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах.

ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

При этом, с учeтом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем.

Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учeта обоюдных желаний.

Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всe упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Ещe раз повторим – на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всe возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны.

Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всe зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА», – сказал Брейдо.