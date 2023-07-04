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    • В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб

    В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с возможным возвращением правого защитника Марио Фернандеса.

    Ранее агент футболиста Жорже Машаду сообщил, что натурализованный бразилец не вернется в клуб РПЛ.

    «Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах.

    ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

    При этом, с учeтом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем.

    Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учeта обоюдных желаний.

    Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всe упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

    Ещe раз повторим – на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всe возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны.

    Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всe зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА», – сказал Брейдо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.07.2023 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +721

      RUSARM 9 часов назад

      Латиносы решили бабло еще содрать-это верх цинизма!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4872

      Эном айс 10 часов назад

      "ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио."

      "Команду лейтенантов" хрен на бразильской козе объедешь..
      А Марио...искренне жаль.

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