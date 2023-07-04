Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА»

То вернётся, то не вернётся, задолбала это ромашка уже.
Ну и Интернасьональ помойка как выясняется, им игрока бесплатно дали с действующим контрактом, они хотят теперь за него бабки, п*дор*сы, одним словом.
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что его клиент не вернется в ЦСКА.
«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – заявил Машаду.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.