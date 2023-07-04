Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что его клиент не вернется в ЦСКА.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – заявил Машаду.