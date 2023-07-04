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    Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА»

    Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что его клиент не вернется в ЦСКА.

    «Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – заявил Машаду.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4520

      Snek 1 час назад

      То вернётся, то не вернётся, задолбала это ромашка уже.
      Ну и Интернасьональ помойка как выясняется, им игрока бесплатно дали с действующим контрактом, они хотят теперь за него бабки, п*дор*сы, одним словом.

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