Фернандес не вернется в ЦСКА: клуб не договорился с «Интернасьоналом»

Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес не вернется в ЦСКА.

«ЦСКА давно уже не связывался с Марио Фернандесом и вряд ли он вернется в клуб.

ЦСКА не смог договориться с «Интером» чтобы оплатить компенсацию на сумму 366 тысяч евро.

Спортсмен рассматривает возможность выступления за другие команды, если будет предложение», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.