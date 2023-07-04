Фернандес не вернется в ЦСКА: клуб не договорился с «Интернасьоналом»

Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес не вернется в ЦСКА.
«ЦСКА давно уже не связывался с Марио Фернандесом и вряд ли он вернется в клуб.
ЦСКА не смог договориться с «Интером» чтобы оплатить компенсацию на сумму 366 тысяч евро.
Спортсмен рассматривает возможность выступления за другие команды, если будет предложение», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо