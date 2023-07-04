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    • Фернандес не вернется в ЦСКА: клуб не договорился с «Интернасьоналом»

    Фернандес не вернется в ЦСКА: клуб не договорился с «Интернасьоналом»

    Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес не вернется в ЦСКА.

    «ЦСКА давно уже не связывался с Марио Фернандесом и вряд ли он вернется в клуб.

    ЦСКА не смог договориться с «Интером» чтобы оплатить компенсацию на сумму 366 тысяч евро.

    Спортсмен рассматривает возможность выступления за другие команды, если будет предложение», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 08:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 3 часа назад

      И хорошо

      0
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      Рейтинг: +25142

      bset 5 часов назад

      366 тысяч евро? Серьезно? Это такие большие деньги, даже если Марио ни одного матча не сыграет? Да уж...

      0
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      Рейтинг: +594

      cska1948 > bset 5 часов назад

      Марио захотел приостановить свой контракт с ЦСКА, ему пошли на встречу. Марио захотел играть в Бразилии, в ЦСКА пошли ему на встречу. Марио САМ захотел разорвать контракт с Интером и заплатил за это из своего кармана. Вопрос: почему ЦСКА должен ему эти деньги возвращать?

      2
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      Рейтинг: +29999

      JTherry 6 часов назад

      кони хотели на халяву у бразильского Интера своего не в меру обрусевшего ослика получить - не тут-то было, за удовольствие поиграть в чемпионате Бразилии надо платить..! а гинеру раскошеливаться не с руки, пальцев не хватает...) это лишь клинер на халяву ржёт до изнеможения...)))

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      Рейтинг: +20804

      Cleaner > JTherry 5 часов назад

      Спартак и Промес - братья навек! Вот тут РЖУ ни могу!!!...)))

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