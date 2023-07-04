Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»

Нападающий Джордже Деспотович заявил, что тульский «Арсенал» не рассчитался с ним по зарплате.

– Последний сезон в России у вас, мягко говоря, не получился: 11 матчей, 0 голов. Как так?

– Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут – это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики.

Потом ситуация стала получше. Пришел хороший тренер [Сторожук], с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы.

– Есть версия, почему вас не ставили?

– Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе в этом.

– О том, что «Арсеналу» не потянуть вашу зарплату, прямо говорил Гурам Аджоев.

– Возможно, так и есть: передо мной еще остались долги. Надеюсь, в скором времени проблема решится.

– Я так понимаю, должны в клубе были не только вам?

– Да, но, как я слышал, недавно ребятам дали по две–три зарплаты. Мне же еще ничего не выплатили. Почему-то задерживают зарплату дольше, чем другим. На днях мне сказали, что все выплатят.

– Ситуация с долгами сильно угнетала?

– Конечно. Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех.

Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя.

И только у нас, если нет результата, могут перестать платить. Представьте, сейчас Роналду говорят: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает.

– Вы сами давали в долг или брали?

- Давал, но не хотел бы, чтобы об этом говорили. Неудобно перед пацанами.