Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»

Российский боец, актер Олег Тактаров назвал недостаток защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я бы на месте Микеля Артеты никогда бы не взял в команду Александра Зинченко, потому что он паникер, который ломается в самых важных матчах. Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает.

В финале Лиги чемпионов [за «Манчестер Сити» в 2021 году] он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала». Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола. Он сам все прошел, знает психологию игроков и сделал выводы из своих ошибок, когда он выпустил Зинченко в финале.

В прошлом сезоне он [Гвардиола] сделал ставку на психологически устойчивых игроков, таких как немец турецкого происхождения Илкай Гюндоган. Это яркий пример футболиста, который может быть невзрачен в играх, которые и так выигрываются 5:0, но именно он будет забивать в тех матчах, где надо что-то делать через не могу», – сказал Тактаров.