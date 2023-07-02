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    • Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»

    Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»

    Российский боец, актер Олег Тактаров назвал недостаток защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

    «Я бы на месте Микеля Артеты никогда бы не взял в команду Александра Зинченко, потому что он паникер, который ломается в самых важных матчах. Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает.

    В финале Лиги чемпионов [за «Манчестер Сити» в 2021 году] он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала». Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола. Он сам все прошел, знает психологию игроков и сделал выводы из своих ошибок, когда он выпустил Зинченко в финале.

    В прошлом сезоне он [Гвардиола] сделал ставку на психологически устойчивых игроков, таких как немец турецкого происхождения Илкай Гюндоган. Это яркий пример футболиста, который может быть невзрачен в играх, которые и так выигрываются 5:0, но именно он будет забивать в тех матчах, где надо что-то делать через не могу», – сказал Тактаров.

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    Источник: Metaratings

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    02.07.2023 17:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24845

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Впарили Арсеналу неликвид. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2475

      Maxi_7 10 часов назад

      Тактаров умный мужик - ни разу не затронул тему политики, при этом всё по делу сказал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > Maxi_7 7 часов назад

      Тахтаров вообще не собирался про политику.А ты максик придумал себе.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8726

      Беспонтий 11 часов назад

      не смог мог бы нахамить тактарову
      и врядлиб надерзил валуеву
      забздел бы напрочь
      ну и тут
      согласен
      саша
      профурсетка куева

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      valsbaston > Беспонтий 7 часов назад

      Да ты согласен с ним лишь потому
      Что боишься получить от Саши по **.лу
      Сказав Тахтарову что Зинченкото то красавелла )))

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