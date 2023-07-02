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  • Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»

Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»

2 июля 2023, 17:03
3

Российский боец, актер Олег Тактаров назвал недостаток защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я бы на месте Микеля Артеты никогда бы не взял в команду Александра Зинченко, потому что он паникер, который ломается в самых важных матчах. Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает.

В финале Лиги чемпионов [за «Манчестер Сити» в 2021 году] он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала». Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола. Он сам все прошел, знает психологию игроков и сделал выводы из своих ошибок, когда он выпустил Зинченко в финале.

В прошлом сезоне он [Гвардиола] сделал ставку на психологически устойчивых игроков, таких как немец турецкого происхождения Илкай Гюндоган. Это яркий пример футболиста, который может быть невзрачен в играх, которые и так выигрываются 5:0, но именно он будет забивать в тех матчах, где надо что-то делать через не могу», – сказал Тактаров.

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Источник: Metaratings
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (3)
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Беспонтий
1688307349
не смог мог бы нахамить тактарову и врядлиб надерзил валуеву забздел бы напрочь ну и тут согласен саша профурсетка куева
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Maxi_7
1688308010
Тактаров умный мужик - ни разу не затронул тему политики, при этом всё по делу сказал.
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DOCTOR PENALTY
1688311364
Впарили Арсеналу неликвид. )
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