Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»

Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»

2 июля 2023, 15:56
14

Защитник «Зенита» Данил Круговой готовится к прибытию в команду нападающего «Коринтианса» Педро.

«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо.

Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет – будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» – заключил Круговой.

  • Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
  • Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на игрока. 30% прав останется у «Коринтианса».
  • Новичок чемпиона России присоединится к команде в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Еще по теме:
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера 5
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Круговой Данил
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1688305534
Странно все педриньо, а ему нельзя. Расизмом попахивает.
Ответить
mamba9090909
1688312537
Объясняю для дебилов, пишущих ниже - Педро, португальское имя взрослого парня, Педриньо, имя ребёнка, т.е. маленький Педро. Ему ещё нет 18 и поэтому дома его иногда называют Педриньо. Кстати, Педро, по русски, Пётр.
Ответить
Главные новости
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
8
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
2
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
12
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
9
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
Все новости
Все новости
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
1
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
2
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
13
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
8
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
12
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
21
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
7
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
3
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
11
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+