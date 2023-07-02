Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»

Защитник «Зенита» Данил Круговой готовится к прибытию в команду нападающего «Коринтианса» Педро.

«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо.

Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет – будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» – заключил Круговой.