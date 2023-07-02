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    • Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»

    Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой готовится к прибытию в команду нападающего «Коринтианса» Педро.

    «Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо.

    Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет – будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» – заключил Круговой.

    • Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
    • Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на игрока. 30% прав останется у «Коринтианса».
    • Новичок чемпиона России присоединится к команде в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 15:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7131

      mamba9090909 9 часов назад

      Объясняю для дебилов, пишущих ниже - Педро, португальское имя взрослого парня, Педриньо, имя ребёнка, т.е. маленький Педро. Ему ещё нет 18 и поэтому дома его иногда называют Педриньо. Кстати, Педро, по русски, Пётр.

      2
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 11 часов назад

      50+30=80. Где еще 20 процентов прав на игрока?????????????????

      0
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      Рейтинг: +681

      FCSpartakM > Cleaner 11 часов назад

      наверное у агентов. Классическая история для бразильцев. ***** до сих пор думают, что за Халка заплатили 40 млн, но забывают про 20 мультов агентам сверху

      2
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      Рейтинг: +7131

      mamba9090909 > Cleaner 9 часов назад

      20 процентов РПЛ получит когда ему исполнится 18 и он сможет играть в Зените.

      0
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      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania > Cleaner 8 часов назад

      остальные 20% у самой пе.др.иньи, к чему столько нервов и вопросительных знаков?)

      0
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner > ScarlettOgusania 6 часов назад

      Ссылку дайте. В подтверждение Ваших слов. Не с потолка же Вы такую информацию выдали. Или как?

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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Странно все педриньо, а ему нельзя. Расизмом попахивает.

      1
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      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania > шахта Заполярная 8 часов назад

      у меня несколько раз заменяли ** имя этого зулуса, пришлось с точками писать

      2
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      Рейтинг: +1051

      Номэд 12 часов назад

      Будет вшивая команда - Педро и пе(д)рилы!

      6
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      Рейтинг: +68283

      portero > Номэд 11 часов назад

      димоН свиной как рыба в воде, в среде пдрил разбирается лучше всех

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8726

      Беспонтий > portero 10 часов назад

      тема, бро))))

      1
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