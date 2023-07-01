Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?

У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?

1 июля 2023, 23:50
10

Александр Кокорин – вероятно, самый яркий российский легионер в Европе. Новости о нем и его интервью очень популярны среди болельщиков. Вместе с этим многие интересуются подробностями его карьеры.

Тем более, сейчас будет очень важный период для него: после успешного сезона в «Арисе» он вернется в «Фиорентину», которая, кажется, не хочет его видеть в составе.

Как Кокорин провел последний год на Кипре

Статистика и регалии такие:

• 30 матчей во всех турнирах.

• 13 голов.

• 6 ассистов.

• Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра. Это первое золото в клубной истории. Кокорин прокомментировал это так: «Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили».

• Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Но, кажется, самое главное, что его очень хорошо принял коллектив. К примеру, нападающий «Ариса» Артем Шуманский говорил: «У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу.

В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP – это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы».

А вот слова Артура Гомиса, другого нападающего «Ариса»: «Александр – исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие – конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша – номер один. Он наша душа».

Авторитет Кокорина в «Арисе» подтвердил и тренер Алексей Шпилевский: «Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов».

Кажется, у Кокорина прямо сейчас есть несколько вариантов. Самый неожиданный – ОАЭ

В конце мая тренер «Ариса» Шпилевский сказал, что руководство клуба занимается вопросом сохранения Александра Кокорина. В середине июня Шпилевский заявил, что решения еще нет, но президент клуба занимается этой историей.

Зато с того момента была конкретика по возвращению нападающего в «Фиорентину» – от его агента Тимофея Бердышева, он сказал, что клуб изъявил желание вернуть игрока. И вот еще информация от Бердышева: «Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию».

Правда, итальянские журналисты пишут, что «Фиорентина» все же летом хочет продать этим летом. А инсайдер Сергей Егоров добавляет, что «Шабаб Аль-Ахли», ставший чемпионом в прошлом сезоне чемпионата ОАЭ и пригласивший этим летом Марко Николича, хочет видеть Кокорина у себя. Правда, Legalbet тут же выпустил опровержение: этот переход Кокорина вряд ли состоится, поскольку клуб не хочет совершать трансферы до прихода нового президента.

Есть и еще один вариант – Sport24 пишет, что в аренде Кокорина заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который играет Магомед Оздоев. Эту информацию подтверждает агент Оздоева Анзор Гаргаев: «У «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово смотрелся бы в этой команде и усилил бы ее».

Фото: телеграм-канал «Ариса»

Источник: «Бомбардир»
Россия Арис Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1688196291
При прочих равных, лучше бы на Кипре остаться. В Италии играть не дадут.
Ответить
Taps
1688204832
Никчёмный человечишка ...
Ответить
SuperNils
1688212570
А почему нет пункта "вернётся в тюрьму"?
Ответить
witalik
1688213584
Да, в "авторитете" чувак, тюрьму "домашнюю белгородскую" прошёл, бродяга кокоша...
Ответить
BarStep
1688215906
Не нашёл варианта ответа "насрать".. А должен быть
Ответить
alex1951
1688218570
У уголовника мания величия... Таким самое место в турме ...Старшим трэнэром ...Создать команду с названием :,,Солнце всходит и заходит,, г.Белгород ,выступать будет в Премьер Лиге тюрем)))
Ответить
BRO_football
1688238752
Неплохо на Кипре устроился. Там бы и остался.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1688241658
Продолжит карьеру в Кофемании.)
Ответить
Из Твери Леха
1688284415
правильно. вернутся в италию, сидеть на скамейке и доить макаронников.
Ответить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
8
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
5
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
10:52
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
1
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
1
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
11
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
21
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
21
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+