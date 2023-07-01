У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?

Александр Кокорин – вероятно, самый яркий российский легионер в Европе. Новости о нем и его интервью очень популярны среди болельщиков. Вместе с этим многие интересуются подробностями его карьеры.

Тем более, сейчас будет очень важный период для него: после успешного сезона в «Арисе» он вернется в «Фиорентину», которая, кажется, не хочет его видеть в составе.

Как Кокорин провел последний год на Кипре

Статистика и регалии такие:

• 30 матчей во всех турнирах.

• 13 голов.

• 6 ассистов.

• Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра. Это первое золото в клубной истории. Кокорин прокомментировал это так: «Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили».

• Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Но, кажется, самое главное, что его очень хорошо принял коллектив. К примеру, нападающий «Ариса» Артем Шуманский говорил: «У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу.

В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP – это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы».

А вот слова Артура Гомиса, другого нападающего «Ариса»: «Александр – исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие – конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша – номер один. Он наша душа».

Авторитет Кокорина в «Арисе» подтвердил и тренер Алексей Шпилевский: «Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов».

Кажется, у Кокорина прямо сейчас есть несколько вариантов. Самый неожиданный – ОАЭ

В конце мая тренер «Ариса» Шпилевский сказал, что руководство клуба занимается вопросом сохранения Александра Кокорина. В середине июня Шпилевский заявил, что решения еще нет, но президент клуба занимается этой историей.

Зато с того момента была конкретика по возвращению нападающего в «Фиорентину» – от его агента Тимофея Бердышева, он сказал, что клуб изъявил желание вернуть игрока. И вот еще информация от Бердышева: «Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию».

Правда, итальянские журналисты пишут, что «Фиорентина» все же летом хочет продать этим летом. А инсайдер Сергей Егоров добавляет, что «Шабаб Аль-Ахли», ставший чемпионом в прошлом сезоне чемпионата ОАЭ и пригласивший этим летом Марко Николича, хочет видеть Кокорина у себя. Правда, Legalbet тут же выпустил опровержение: этот переход Кокорина вряд ли состоится, поскольку клуб не хочет совершать трансферы до прихода нового президента.

Есть и еще один вариант – Sport24 пишет, что в аренде Кокорина заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который играет Магомед Оздоев. Эту информацию подтверждает агент Оздоева Анзор Гаргаев: «У «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово смотрелся бы в этой команде и усилил бы ее».

Фото: телеграм-канал «Ариса»