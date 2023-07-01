Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?

    У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?

    Александр Кокорин – вероятно, самый яркий российский легионер в Европе. Новости о нем и его интервью очень популярны среди болельщиков. Вместе с этим многие интересуются подробностями его карьеры.

    Тем более, сейчас будет очень важный период для него: после успешного сезона в «Арисе» он вернется в «Фиорентину», которая, кажется, не хочет его видеть в составе.

    Как Кокорин провел последний год на Кипре

    Статистика и регалии такие:

    • 30 матчей во всех турнирах.

    • 13 голов.

    • 6 ассистов.

    • Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра. Это первое золото в клубной истории. Кокорин прокомментировал это так: «Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили».

    • Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Но, кажется, самое главное, что его очень хорошо принял коллектив. К примеру, нападающий «Ариса» Артем Шуманский говорил: «У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу.

    В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP – это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы».

    А вот слова Артура Гомиса, другого нападающего «Ариса»: «Александр – исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие – конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша – номер один. Он наша душа».

    Авторитет Кокорина в «Арисе» подтвердил и тренер Алексей Шпилевский: «Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов».

    Кажется, у Кокорина прямо сейчас есть несколько вариантов. Самый неожиданный – ОАЭ

    В конце мая тренер «Ариса» Шпилевский сказал, что руководство клуба занимается вопросом сохранения Александра Кокорина. В середине июня Шпилевский заявил, что решения еще нет, но президент клуба занимается этой историей.

    Зато с того момента была конкретика по возвращению нападающего в «Фиорентину» – от его агента Тимофея Бердышева, он сказал, что клуб изъявил желание вернуть игрока. И вот еще информация от Бердышева: «Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию».

    Правда, итальянские журналисты пишут, что «Фиорентина» все же летом хочет продать этим летом. А инсайдер Сергей Егоров добавляет, что «Шабаб Аль-Ахли», ставший чемпионом в прошлом сезоне чемпионата ОАЭ и пригласивший этим летом Марко Николича, хочет видеть Кокорина у себя. Правда, Legalbet тут же выпустил опровержение: этот переход Кокорина вряд ли состоится, поскольку клуб не хочет совершать трансферы до прихода нового президента.

    Есть и еще один вариант – Sport24 пишет, что в аренде Кокорина заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который играет Магомед Оздоев. Эту информацию подтверждает агент Оздоева Анзор Гаргаев: «У «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть.

    Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово смотрелся бы в этой команде и усилил бы ее».

    Фото: телеграм-канал «Ариса»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24833

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Продолжит карьеру в Кофемании.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      DMитрий > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Украл афоризм у меня. А я яй! Сам виноват - опоздал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12306

      BRO_football 5 часов назад

      Неплохо на Кипре устроился. Там бы и остался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11705

      alex1951 11 часов назад

      У уголовника мания величия...
      Таким самое место в турме ...Старшим трэнэром ...Создать команду с названием :,,Солнце всходит и заходит,, г.Белгород ,выступать будет в Премьер Лиге тюрем)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8050

      BarStep 12 часов назад

      Не нашёл варианта ответа "насрать"..

      А должен быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      Да, в "авторитете" чувак, тюрьму "домашнюю белгородскую" прошёл, бродяга кокоша...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1156

      SuperNils 13 часов назад

      А почему нет пункта "вернётся в тюрьму"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1468

      Taps 15 часов назад

      Никчёмный человечишка ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5446

      Питерский князь > Taps 13 часов назад

      Ему, так хочется начистить табло!
      Это как надо себя позецианировать, чтобы вызвать такие чувства!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      k611 17 часов назад

      При прочих равных, лучше бы на Кипре остаться. В Италии играть не дадут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 