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    • Пирожков объяснил, почему Хлусевич в «Лацио» – это не фантастика

    Пирожков объяснил, почему Хлусевич в «Лацио» – это не фантастика

    Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков отреагировал на интерес «Лацио» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

    • 22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.
    • До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».

    «Хлусевич в «Лацио» – не фантастика.

    Римляне собаку съели на подобных трансферах.

    Сравнительно нераскрученный, желательно молодой футболист из Восточной Европы (зачастую с Балкан, но это не догма), бюджетное приобретение с целью доводки, активного использования и возможной перепродажи.

    Румын Штефан Раду стал легендой «Лацио» (16 сезонов – вся спортивная жизнь), и близко не будучи легендой не то что европейского – даже румынского футбола.

    За боснийцем Сенадом Луличем еврогранды тоже не охотились – но и он оттрубил в «Лацио» десять лет.

    Черногорец Адам Марушич (в случае перехода Хлусевича – его прямой конкурент) готовится провести в «Лацио» седьмой сезон кряду.

    В этом клубе освоили вполне конкретный сегмент рынка и успешно его разрабатывают. Не швыряются деньгами.

    За два последних года «Лацио» не приобрeл ни одного полевого игрока от 8 миллионов евро и дороже. Это к вопросу о возможной выкупной цене Хлусевича после успешного испытательного срока аренды.

    И да, «Лацио» хочет укрепить фланги. Эльсеид Хюсай и Адам Марушич – универсалы, оба способны сыграть и справа, и слева. При этом Марушич вариативнее и продуктивнее при подключениях в атаку.

    Справа есть ещe Мануэль Лаццари: скоростной, склонный к дриблингу. Но он может играть только на родном фланге. Ему куда комфортнее работать в расстановке с тремя центрдефами, исполняя чистого латераля – а Маурицио Сарри принципиально использует в обороне квартет.

    Наконец, Лаццари – 29, Хюсаю – столько же, а Марушичу уже грянул тридцатник. В этом смысле 22-летний Хлусевич смотрится перспективнее.

    Скорость, выносливость, цепкость, неуступчивость, универсализм (справа/слева), креативность – всe при нeм», – написал Пирожков.

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    Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова

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