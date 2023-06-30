Пирожков объяснил, почему Хлусевич в «Лацио» – это не фантастика

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков отреагировал на интерес «Лацио» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.

До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».

«Хлусевич в «Лацио» – не фантастика.

Римляне собаку съели на подобных трансферах.

Сравнительно нераскрученный, желательно молодой футболист из Восточной Европы (зачастую с Балкан, но это не догма), бюджетное приобретение с целью доводки, активного использования и возможной перепродажи.

Румын Штефан Раду стал легендой «Лацио» (16 сезонов – вся спортивная жизнь), и близко не будучи легендой не то что европейского – даже румынского футбола.

За боснийцем Сенадом Луличем еврогранды тоже не охотились – но и он оттрубил в «Лацио» десять лет.

Черногорец Адам Марушич (в случае перехода Хлусевича – его прямой конкурент) готовится провести в «Лацио» седьмой сезон кряду.

В этом клубе освоили вполне конкретный сегмент рынка и успешно его разрабатывают. Не швыряются деньгами.

За два последних года «Лацио» не приобрeл ни одного полевого игрока от 8 миллионов евро и дороже. Это к вопросу о возможной выкупной цене Хлусевича после успешного испытательного срока аренды.

И да, «Лацио» хочет укрепить фланги. Эльсеид Хюсай и Адам Марушич – универсалы, оба способны сыграть и справа, и слева. При этом Марушич вариативнее и продуктивнее при подключениях в атаку.

Справа есть ещe Мануэль Лаццари: скоростной, склонный к дриблингу. Но он может играть только на родном фланге. Ему куда комфортнее работать в расстановке с тремя центрдефами, исполняя чистого латераля – а Маурицио Сарри принципиально использует в обороне квартет.

Наконец, Лаццари – 29, Хюсаю – столько же, а Марушичу уже грянул тридцатник. В этом смысле 22-летний Хлусевич смотрится перспективнее.

Скорость, выносливость, цепкость, неуступчивость, универсализм (справа/слева), креативность – всe при нeм», – написал Пирожков.