Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пирожков объяснил, почему Хлусевич в «Лацио» – это не фантастика

Пирожков объяснил, почему Хлусевич в «Лацио» – это не фантастика

30 июня 2023, 20:00

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков отреагировал на интерес «Лацио» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

  • 22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.
  • До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».

«Хлусевич в «Лацио» – не фантастика.

Римляне собаку съели на подобных трансферах.

Сравнительно нераскрученный, желательно молодой футболист из Восточной Европы (зачастую с Балкан, но это не догма), бюджетное приобретение с целью доводки, активного использования и возможной перепродажи.

Румын Штефан Раду стал легендой «Лацио» (16 сезонов – вся спортивная жизнь), и близко не будучи легендой не то что европейского – даже румынского футбола.

За боснийцем Сенадом Луличем еврогранды тоже не охотились – но и он оттрубил в «Лацио» десять лет.

Черногорец Адам Марушич (в случае перехода Хлусевича – его прямой конкурент) готовится провести в «Лацио» седьмой сезон кряду.

В этом клубе освоили вполне конкретный сегмент рынка и успешно его разрабатывают. Не швыряются деньгами.

За два последних года «Лацио» не приобрeл ни одного полевого игрока от 8 миллионов евро и дороже. Это к вопросу о возможной выкупной цене Хлусевича после успешного испытательного срока аренды.

И да, «Лацио» хочет укрепить фланги. Эльсеид Хюсай и Адам Марушич – универсалы, оба способны сыграть и справа, и слева. При этом Марушич вариативнее и продуктивнее при подключениях в атаку.

Справа есть ещe Мануэль Лаццари: скоростной, склонный к дриблингу. Но он может играть только на родном фланге. Ему куда комфортнее работать в расстановке с тремя центрдефами, исполняя чистого латераля – а Маурицио Сарри принципиально использует в обороне квартет.

Наконец, Лаццари – 29, Хюсаю – столько же, а Марушичу уже грянул тридцатник. В этом смысле 22-летний Хлусевич смотрится перспективнее.

Скорость, выносливость, цепкость, неуступчивость, универсализм (справа/слева), креативность – всe при нeм», – написал Пирожков.

Еще по теме:
«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака» 8
Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы 24
«Ахмат» объявил о переходе игрока в «Спартак» 10
Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова
Россия. Премьер-лига Спартак Лацио Хлусевич Даниил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
7
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
4
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
10:52
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
1
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
10
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
10
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
21
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
19
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
5
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
3
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
11
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+