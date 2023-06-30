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Текст
Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь
6
13:37
«Аль-Наср» в 1,5 раза снизил предложение по Брозовичу: трансфер на грани срыва
13:23
Вице-премьер РФ поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР
12:47
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Сочи» за трансфер Коваленко
1
12:47
Официально
«Локо» купил Сарвели у «Сочи», «Зенит» объявил о переходе Коваленко. Таблица трансферов РПЛ
18
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Все новости
11:59
Фото
«Ливерпуль» представил новую выездную форму: она бело-зеленая
11:18
Текст
Кто лучший бомбардир в истории АПЛ
09:27
Лапорта объяснил, почему Гюндоган решил перейти в «Барселону» из «Ман Сити»
07:47
Фирмино нашел новый клуб после ухода из «Ливерпуля»: осталось пройти медосмотр
29 июня
22:34
Лукаку дал ответ на 50-миллионное предложение из Саудовской Аравии
1
21:47
В Англии назвали зарплату Маунта после перехода в «Манчестер Юнайтед»
2
21:29
Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит за защитника «Аякса» Тимбера
20:40
«Атлетико» хочет усилиться футболистом «Тоттенхэма»
19:44
«Ливерпуль» претендует на четырех полузащитников
19:19
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Маунта: известна сумма сделки
1
17:56
В матче за Суперкубок УЕФА не будет овертайма
2
14:45
Сон стал моложе на год после реформы в Южной Корее
2
09:50
«Челси» заплатит 15 миллионов за вингера «Сантоса»
28 июня
22:55
Фото
«Тоттенхэм» купил у «Лестера» Мэддисона
1
22:09
Фото
Хаверц сменил «Челси» на «Арсенал»
20:55
Блоги
Очаровательная девушка самого дорогого футболиста Италии – теперь он будет разрывать АПЛ
20:44
Фото
Пирс Морган получил награду за интервью с Роналду – после него «МЮ» расторг контракт с Криштиану
1
19:31
Фото
Менди перешел из «Челси» в «Аль-Ахли»
18:41
«Бавария» готова заплатить рекордную сумму за Кейна
4
10:37
«Тоттенхэм» договорился о трансфере Мэддисона – в 2013-м он оскорблял клуб
2
10:23
«Реал» согласился отдать Вальверде в «Ливерпуль», сумма трансфера – 90 миллионов
7
10:13
«Арсенал» сегодня объявит о покупке Хаверца
09:26
«Ливерпуль» включился за Мбаппе и готов заплатить 300 миллионов
2
09:05
«Арсенал» может совершить самый дорогой английский трансфер в истории
27 июня
23:05
Елагин назвал лучшего игрока в истории АПЛ
2
22:31
Текст
70-летний экс-игрок и тренер «Ливерпуля» переплыл за 12 часов Ла-Манш – ради помощи девочке
1
21:56
«Тоттенхэм» купил вратаря сборной Италии за 19 миллионов
20:12
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Кто лучший бомбардир в истории АПЛ
Кто лучший бомбардир в истории АПЛ
1
Источник:
«Бомбардир»
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Арсенал
Тоттенхэм
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