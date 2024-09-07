Кто лучший бомбардир в истории АПЛ

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Лучшие бомбардиры АПЛ за всю историю

Английская Премьер-лига – самый популярный футбольный чемпионат на планете. Миллионы людей по всему миру болеют за английские команды и смотрят матчи АПЛ. И многие болельщики знают главных рекордсменов Премьер-лиги. Давайте вспомним часть из них и назовем топ-10 лучших бомбардиров АПЛ за всю историю. Рейтинг взят из материала сайта Goal.

10. Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Сток») – 150 голов.

«Золотой мальчик» – так английские медиа называли Оуэна. Он действительно бодро начал карьеру в «Ливерпуле», выиграл «Золотой мяч» и стал локальной легендой. А потом уехал в «Реал», где сильно испортил свою карьеру.

Возвращение в АПЛ не вернуло ему былую силу. Он показывал средний уровень в «Ньюкасле», пошел на повышение в «МЮ» (выиграл с ним впервые АПЛ, но уничтожил репутацию) и заканчивал путешествие в «Стоке».

9. Джермейн Дефо («Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд», «Борнмут») – 162 гола.

Возможно, самый непопсовый персонаж из этого списка, потому что в карьере Дефо не было ни одного топ-клуба (не считая «Тоттенхэма» – но он в те времена не считался действительно большой силой). Дефо как-то раз спросили, что он думает о своей карьере, перешел бы он в сильную команду, если бы мог вернуть время. Ответ:«Нет, потому что я вошел в историю АПЛ таким, какой я есть. Мне нужны были в партнеры обладатели «Золотых мячей». Я и мои бывшие одноклубники все делали сами».

8. Робби Фаулер («Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити») – 163 гола.

Фаулер был ярким представителем великолепного поколения игроков «Ливерпуля». Он забивал действительно много и играл классно, хоть и запомнился хулиганскими выходками и регулярными нарушениями режима.

7. Тьерри Анри («Анри») – 175 голов.

Легенда «Арсенала», с которым Анри два раза выиграл АПЛ и один раз выступал в финале Лиги чемпионов. Многие фанаты думали, что история Анри с «Арсеналом» вечная, но в 2007-м он уехал в «Барсу». Правда, в 2012-м Анри, будучи игроком «Нью-Йорка», вернулся туда в аренду. Многим этот период запомнился голом «Лидсу» в Кубке.

6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити») – 177 голов.

Самый результативный игрок центра поля в истории Премьер-лиги. О его карьере идеально говорят его же слова: «Знаете, я был счастлив выступать в Англии. Это моя родная страна, здесь сильнейший в мире футбол. Я представлял великолепные команды. Отмечу отдельно «Челси»: это мой дом, куда я всегда готов вернуться при любых обстоятельствах».

5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 184 гола.

Перешел еще в строящийся «Сити», выиграл первый титул АПЛ с ним, стал свидетелем и автором чемпионского проекта, а потом ушел в «Барселону» и закончил карьеру из-за проблем с сердцем.

4. Энди Коул («Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут») – 187 голов.

Один из самых сильных нападающих своего поколения. Сэр Алекс Фергюсон говорил, что Коул был идеальным примером таранного форварда и отмечал умение вести силовую борьбу в обороне соперника. Коул выиграл все главные трофеи вместе с «Манчестер Юнайтед», а после – тоже выступал в АПЛ и лишь иногда перебирался в Чемпионшип.

Правда, когда журналисты спросили Коула о карьере, он сказал следующее: «Оцениваю только период в «МЮ» удачным. Когда я уходил из него, то сделал большую ошибку. Я считал, что могу стать лучше и самостоятельнее, но у меня не получилось».

3. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед») – 208 голов.

Лучший снайпер «Манчестер Юнайтед» за всю историю. Планировал закончить карьеру в «МЮ», но их пути разошлись. Сначала Уэйн вернулся в родной «Эвертон», потом – сгонял в МЛС в «Ди Си Юнайтед», после – доигрывал в «Дерби».

Сейчас тренирует в «Ди Си» и мечтает о должности в АПЛ.

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 213 голов.

Единственный играющий участник топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ. Кейн как-то говорил, что мечтает о выходе на первую строчку. Это ему по силам, но, вероятно, не в ближайшем будущем. Английские СМИ пишут, что Кейн близок к уходу из «Тоттенхэма». «Бавария» – главный кандидат на него.

1. Алан Ширер («Блэкберн», «Ньюкасл») – 260 голов.

Главный снайпер АПЛ в истории. А «Блэкберн» – главный клуб в его карьере. С ним он выигрывал титул чемпиона Англии в сезоне-1994/1995. И это единственный трофей Ширера на клубном уровне. Недавно в аналитической программе он шутил, что ему снится момент, когда кто-то побьет его рекорд результативности.

Англия
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Dgordg1952
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Да ладно, Хведа Абдразаков забил за сборную деревни Гадюкино более 300 голов, мог бы и больше, но часто бывал пьяным ...
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