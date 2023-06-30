Агент Клаудиньо прокомментировал новость о договоренности бразильца с «Фламенго»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о договоренности с «Фламенго» по переходу.

– Луис, последнее время в бразильских СМИ всe чаще и чаще обсуждают версию о том, что вы якобы ведeте переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.

– Я в отпуске!

– Верна ли информация о достигнутой договорeнности с «Фламенго» или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейроса» за Клаудиньо?

– Нет, это ложь.