Агент Клаудиньо прокомментировал новость о договоренности бразильца с «Фламенго»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о договоренности с «Фламенго» по переходу.
– Луис, последнее время в бразильских СМИ всe чаще и чаще обсуждают версию о том, что вы якобы ведeте переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.
– Я в отпуске!
– Верна ли информация о достигнутой договорeнности с «Фламенго» или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейроса» за Клаудиньо?
– Нет, это ложь.
- «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 15 млн евро.
- Бразилец забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 24 матчах РПЛ.
- Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2027 года.
Источник: Bobsoccer