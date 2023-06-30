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    • Агент Клаудиньо прокомментировал новость о договоренности бразильца с «Фламенго»

    Агент Клаудиньо прокомментировал новость о договоренности бразильца с «Фламенго»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о договоренности с «Фламенго» по переходу.

    – Луис, последнее время в бразильских СМИ всe чаще и чаще обсуждают версию о том, что вы якобы ведeте переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.

    – Я в отпуске!

    – Верна ли информация о достигнутой договорeнности с «Фламенго» или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейроса» за Клаудиньо?

    – Нет, это ложь.

    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 15 млн евро.
    • Бразилец забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 24 матчах РПЛ.
    • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Bobsoccer

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