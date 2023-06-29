Клаудиньо покинет «Зенит»: он принял предложение «Фламенго»

Полузащитник Клаудиньо близок к уходу из «Зенита».
«Фламенго» смог убедить 26-летнего бразильца вернуться на родину.
Как и сообщалось ранее, основным аргументом для хавбека стало повышение шансов на попадание в сборную Бразилии из местного чемпионата.
Ожидается, что «Фламенго» заплатит за него как минимум 12 миллионов евро.
- «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 15 млн евро.
- Бразилец забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 24 матчах РПЛ.
- Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2027 года.
Источник: Bolavip