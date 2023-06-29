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    • Клаудиньо покинет «Зенит»: он принял предложение «Фламенго»

    Клаудиньо покинет «Зенит»: он принял предложение «Фламенго»

    Полузащитник Клаудиньо близок к уходу из «Зенита».

    «Фламенго» смог убедить 26-летнего бразильца вернуться на родину.

    Как и сообщалось ранее, основным аргументом для хавбека стало повышение шансов на попадание в сборную Бразилии из местного чемпионата.

    Ожидается, что «Фламенго» заплатит за него как минимум 12 миллионов евро.

    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 15 млн евро.
    • Бразилец забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 24 матчах РПЛ.
    • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Bolavip

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