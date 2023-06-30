Модрича и Ловрена повторно обвинили в лжесвидетельстве: их могут посадить в тюрьму

Хорватская прокуратура повторна обвинила футболистов Луку Модрича и Деяна Ловрена в даче ложных показаний по делу о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем.

По информации Jutarnji List, прокуратура повторно выявила, что футболисты лжесвидетельствовали при даче показаний в 2017 году.

Против Модрича и Ловрена выдвинули те же самые обвинения, которые были опубликованы против них уже в 2017 и 2018 годах.

Тогда футболистам грозило до 5 лет лишения свободы.