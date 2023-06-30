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    • Модрича и Ловрена повторно обвинили в лжесвидетельстве: их могут посадить в тюрьму

    Модрича и Ловрена повторно обвинили в лжесвидетельстве: их могут посадить в тюрьму

    Хорватская прокуратура повторна обвинила футболистов Луку Модрича и Деяна Ловрена в даче ложных показаний по делу о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем.

    По информации Jutarnji List, прокуратура повторно выявила, что футболисты лжесвидетельствовали при даче показаний в 2017 году.

    Против Модрича и Ловрена выдвинули те же самые обвинения, которые были опубликованы против них уже в 2017 и 2018 годах.

    Тогда футболистам грозило до 5 лет лишения свободы.

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    Источник: Jutarnji List

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    Сегодня, 09:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29962

      JTherry 13 минут назад

      лжесвидетельство Ловрена - как это похоже на питерскую помойку у "кукурузины"...)

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