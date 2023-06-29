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    • Дзюба объяснил свою скандальное поведение: он пришел на шоу с торчащим бананом

    Дзюба объяснил свою скандальное поведение: он пришел на шоу с торчащим бананом

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил свое поведение в передаче «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.

    • Дзюба пришел на шоу в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.
    • Он попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы.
    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в этом же шоу.

    «Мне пришлось унижаться максимально. Я не знал уже, на что давить. Сначала – на Слуцкого. у Слуцкого первый порыв был, но он сдержался, и я понял, что все, я его не возьму.

    И я включился в Валеру Равдина и уже взял его грязными и запрещенными приемами», – сказал Дзюба.

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    Источник: Sport24

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