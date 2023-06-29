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    • Ловчев рассказал, как относится к тюремному приговору Промеса

    Ловчев рассказал, как относится к тюремному приговору Промеса

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уголовном деле нападающего Квинси Промеса.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «На мой взгляд, в оценке этой истории довольно трудно подходить с тем, как бы поступили в «Спартаке» раньше – время изменилось. Нельзя футболиста просто взять и отчислить.

    Потому что руководитель, который это сделает, сразу же должен ответить себе на вопросы о то, кто закроет убыток (потому что футболист – товар) и кто даст денег на нового футболиста, который должен быть не слабее отчисленного.

    Промес сильный игрок, он делает разницу и приносит пользу. В России к нему по нарушению законов не было вопросов. Ведет он себя у нас образцово играет хорошо в футбол.

    «Спартак» уже сделал заявление, что готов, в случае необходимости, оказать помощь и содействие игроку в юридических вопросах по апелляции. Это логично, он игрок «Спартака», клубы должны помогать своим футболистам.

    Промес «Спартаку» ничего плохого не сделал, только хорошее. Он один из, наверное, пяти лучших иностранцев в истории клуба, он провел в клубе лучшие годы карьеры», – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 15:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4985

      fakeid 31 минуту назад

      зенит кокорина сразу отчислил и отправил в сочи, а затем в спартак. хотя, если на его месте был бы условный малком - хз. клубы тоже можно понять, никто не хочет терять ценного игрока и деньги.

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      Рейтинг: +638

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Стыдно за укрывателей.

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