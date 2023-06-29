Ловчев рассказал, как относится к тюремному приговору Промеса

зенит кокорина сразу отчислил и отправил в сочи, а затем в спартак. хотя, если на его месте был бы условный малком - хз. клубы тоже можно понять, никто не хочет терять ценного игрока и деньги.
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уголовном деле нападающего Квинси Промеса.
- Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«На мой взгляд, в оценке этой истории довольно трудно подходить с тем, как бы поступили в «Спартаке» раньше – время изменилось. Нельзя футболиста просто взять и отчислить.
Потому что руководитель, который это сделает, сразу же должен ответить себе на вопросы о то, кто закроет убыток (потому что футболист – товар) и кто даст денег на нового футболиста, который должен быть не слабее отчисленного.
Промес сильный игрок, он делает разницу и приносит пользу. В России к нему по нарушению законов не было вопросов. Ведет он себя у нас образцово играет хорошо в футбол.
«Спартак» уже сделал заявление, что готов, в случае необходимости, оказать помощь и содействие игроку в юридических вопросах по апелляции. Это логично, он игрок «Спартака», клубы должны помогать своим футболистам.
Промес «Спартаку» ничего плохого не сделал, только хорошее. Он один из, наверное, пяти лучших иностранцев в истории клуба, он провел в клубе лучшие годы карьеры», – написал Ловчев в телеграме.