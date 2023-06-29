Ловчев рассказал, как относится к тюремному приговору Промеса

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уголовном деле нападающего Квинси Промеса.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«На мой взгляд, в оценке этой истории довольно трудно подходить с тем, как бы поступили в «Спартаке» раньше – время изменилось. Нельзя футболиста просто взять и отчислить.

Потому что руководитель, который это сделает, сразу же должен ответить себе на вопросы о то, кто закроет убыток (потому что футболист – товар) и кто даст денег на нового футболиста, который должен быть не слабее отчисленного.

Промес сильный игрок, он делает разницу и приносит пользу. В России к нему по нарушению законов не было вопросов. Ведет он себя у нас образцово играет хорошо в футбол.

«Спартак» уже сделал заявление, что готов, в случае необходимости, оказать помощь и содействие игроку в юридических вопросах по апелляции. Это логично, он игрок «Спартака», клубы должны помогать своим футболистам.

Промес «Спартаку» ничего плохого не сделал, только хорошее. Он один из, наверное, пяти лучших иностранцев в истории клуба, он провел в клубе лучшие годы карьеры», – написал Ловчев в телеграме.