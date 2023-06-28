Ду Кейрос рассказал, с кем советовался перед переходом в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Чьe мнение спрашивал, когда решил переходить в «Зенит»? Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Он рассказал много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался.
Благодаря его словам и серьeзным обсуждениям в семье приняли это решение, о котором совершенно не жалею.
Почему выбрал именно 30-й номер? Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе в «Коринтиансе». Этот номер означает для меня очень многое. Он был со мной на протяжении всех моих трудностей и преодолений.
Выступать под этим номером в зарубежном клубе означает представлять себя и свою страну», – сказал Ду Кейрос.
- Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
- Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»