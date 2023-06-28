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    • Ду Кейрос рассказал, с кем советовался перед переходом в «Зенит»

    Ду Кейрос рассказал, с кем советовался перед переходом в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

    «Чьe мнение спрашивал, когда решил переходить в «Зенит»? Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Он рассказал много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался.

    Благодаря его словам и серьeзным обсуждениям в семье приняли это решение, о котором совершенно не жалею.

    Почему выбрал именно 30-й номер? Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе в «Коринтиансе». Этот номер означает для меня очень многое. Он был со мной на протяжении всех моих трудностей и преодолений.

    Выступать под этим номером в зарубежном клубе означает представлять себя и свою страну», – сказал Ду Кейрос.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3731

      acor94 56 минут назад

      он же выбрал 37

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