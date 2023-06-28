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    • В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

    В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

    В УЕФА прокомментировали призыв УАФ исключить РФС из состава организации из-за интеграции крымских клубов.

    • УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
    • Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
    • Клубы из России не могут играть в еврокубках.

    «Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      vaisboston 31 минуту назад

      принял решение запретить крымским клубам..-----
      А кто то хочет и рыбку съесть и на куй сесть...И крымские клубы в российских лигах и РФС просится в УЕФА .)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14375

      R_a_i_n 1 час назад

      Скоро Зелебоба коноплю легализует и требований будет горааааздо больше!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4817

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Исключить? Что там такое кричат в стране 404? )

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      RUSARM > Бомбардиръ 2 часа назад

      Исключить окраину,больше не будет такой страны!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1959

      Fialet > RUSARM 1 час назад

      Давно бы пора, но где то в глобалистских мировых кругах мутят какую то игру.

      1
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