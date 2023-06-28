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  • В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

28 июня 2023, 16:59
5

В УЕФА прокомментировали призыв УАФ исключить РФС из состава организации из-за интеграции крымских клубов.

  • УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
  • Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
  • Клубы из России не могут играть в еврокубках.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Украина Россия
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1687967359
Скоро Зелебоба коноплю легализует и требований будет горааааздо больше!
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Lilipyt
1687976008
Я что то не вижу ответа УЕФА, только скопированный текст 8-ми летней давности
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Вомбат
1687977340
Из ответа очевидно - УЕФА исключать Россию не хочет. Значит, не исключит, а просто продлит бан. А вот какую позицию занимает ФИФА, пока неясно. Будем надеяться, что и оттуда не исключат. Иначе почти все легионеры уедут, так как их контракты потеряют юридическую силу за пределами России. К тому же в этом случае РФС автоматически перестанет быть членом УЕФА и не сможет перейти в Азию.
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