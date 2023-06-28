В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

принял решение запретить крымским клубам..-----
А кто то хочет и рыбку съесть и на куй сесть...И крымские клубы в российских лигах и РФС просится в УЕФА .)))
В УЕФА прокомментировали призыв УАФ исключить РФС из состава организации из-за интеграции крымских клубов.
- УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
- Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
- Клубы из России не могут играть в еврокубках.
«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в пресс-службе УЕФА.