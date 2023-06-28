В УЕФА ответили на требование Украины исключить РФС из-за крымских клубов

В УЕФА прокомментировали призыв УАФ исключить РФС из состава организации из-за интеграции крымских клубов.

УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.

Сборная России и так отстранена от официальных турниров.

Клубы из России не могут играть в еврокубках.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в пресс-службе УЕФА.