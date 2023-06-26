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    • Пиняев рассказал, какая европейская команда стилистически ему подойдет

    Пиняев рассказал, какая европейская команда стилистически ему подойдет

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев порассуждал о возможном переходе в клуб из Европы.

    «Мало бы кто не хотел себя попробовать в больших европейских чемпионатах, я это не отрицаю, тоже хочется себя попробовать. Для этого нужно правильное место и время, потому что не всегда нужно бросаться на то, что увидел первое.

    Надеюсь, у меня появится такая возможность – показать себя в европейской команде, которая будет подходить мне стилистически. Хочется попробовать и проверить себя на другом уровне.

    Какая команда мне стилически подходит? В каждом чемпионате есть команда, в которой я мог бы себя показать, но также есть и команды, в которых бы было сложнее показать себя из‑за тактических соображений.

    Конкретно называть не буду, но это любая команда, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие«, – сказал Пиняев.

    • «Локо» купил 18-летнего футболиста зимой за 2,6 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость Пиняева – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.06.2023 23:23
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