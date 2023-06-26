Пиняев рассказал, какая европейская команда стилистически ему подойдет

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев порассуждал о возможном переходе в клуб из Европы.

«Мало бы кто не хотел себя попробовать в больших европейских чемпионатах, я это не отрицаю, тоже хочется себя попробовать. Для этого нужно правильное место и время, потому что не всегда нужно бросаться на то, что увидел первое.

Надеюсь, у меня появится такая возможность – показать себя в европейской команде, которая будет подходить мне стилистически. Хочется попробовать и проверить себя на другом уровне.

Какая команда мне стилически подходит? В каждом чемпионате есть команда, в которой я мог бы себя показать, но также есть и команды, в которых бы было сложнее показать себя из‑за тактических соображений.

Конкретно называть не буду, но это любая команда, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие«, – сказал Пиняев.