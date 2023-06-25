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Семак оценил возможное изменение формата РПЛ

25 июня 2023, 23:37
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное изменение формулы проведения РПЛ.

«Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, – не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает. Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.

Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определенное понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечет больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят.

Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф». Там на решающем этапе команды делятся на группы с учетом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд. Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола», – сказал Семак.

  • Тренер в «Зените» 5 лет.
  • У Семака и «Зенита» 5 титулов РПЛ подряд.
  • Формат РПЛ неизменен с момента создания лиги в 2001 году.

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Источник: ООТФ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Инокентий
1687736889
Надо 18 команд или вообще закрыть чемпионат.
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Давид59
1687755388
Интерес к чемпионату можно привлечь только участием российских клубов в еврокубках, а также привлечением лучших мировых игроков в Россию. Ни того, ни другого в ближайшее время не будет. Констатируем застой и падение интереса. А все эти плей офф...
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Kollljan
1687757687
Похоже, что этот сезон может и не начаться вовсе.
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SuperNils
1687762627
РПЛ надо отменять, футболёров - на заводы на оклад. Самых сильных - сами знаете куда.
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Ивантеевец
1687763408
"Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит". То есть во всем мире кубок идет на выбывание, а конкретно нам не подходит??? Хотелось бы понимания. Или Богданыч так косноязычно выразился про систему выбывания в регулярном чемпионате? На мой сугубо личный взгляд у нас надо проводить чемпионат как в Германии - 18 клубов, 17-18 на вылет, 16 - стыковой.
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