Семак оценил возможное изменение формата РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное изменение формулы проведения РПЛ.

«Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, – не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает. Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.

Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определенное понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечет больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят.

Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф». Там на решающем этапе команды делятся на группы с учетом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд. Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола», – сказал Семак.