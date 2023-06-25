Гаврилова выписали из больницы после инсульта

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов идет на поправку после инсульта и проведенной операции. Его выписали из больницы.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой.

Когда это произойдет, сейчас сказать сложно, все-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него все нормально», – сказал бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи.