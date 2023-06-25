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    Гаврилова выписали из больницы после инсульта

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов идет на поправку после инсульта и проведенной операции. Его выписали из больницы.

    «Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой.

    Когда это произойдет, сейчас сказать сложно, все-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него все нормально», – сказал бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: «Р-Спорт»

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