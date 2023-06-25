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    Фанат сделал тату на голове в честь выхода «Лутона» в АПЛ

    Болельщик «Лутона» выполнил обещание перед отцом и сделал татуировку в честь выхода команды в АПЛ.

    «Мне было 16, и мы с отцом сидели в местном пабе и смотрели игру «Лутона» в 2002 году. Я сказал своему папе: «Когда «Лутон» доберется до АПЛ, я сделаю татуировку значка на голове». И он ответил: «Я не думаю, что это произойдет при моей жизни, сынок», – рассказал фанат.

    • Отец болельщика ушел из жизни до выхода «Лутона» в АПЛ.
    • Клуб впервые в истории вышел в АПЛ.
    • В 1-м туре «Лутон» сыграет с «Брайтоном» (12 августа).

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    Источник: телеграм-канал «OFNEWS / Околоспортивные новости»

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