Фанат сделал тату на голове в честь выхода «Лутона» в АПЛ

Болельщик «Лутона» выполнил обещание перед отцом и сделал татуировку в честь выхода команды в АПЛ.

«Мне было 16, и мы с отцом сидели в местном пабе и смотрели игру «Лутона» в 2002 году. Я сказал своему папе: «Когда «Лутон» доберется до АПЛ, я сделаю татуировку значка на голове». И он ответил: «Я не думаю, что это произойдет при моей жизни, сынок», – рассказал фанат.