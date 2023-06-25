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    Бышовец: «Динамо» – деградирующая команда»

    Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец оценил назначение Марцела Лички в «Динамо». Он пришел из «Оренбурга».

    «Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом все это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но все же. Качество и уровень отдельных игроков дает основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах.

    Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички – это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату – деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Сандро Шварца, и про Славишу Йокановича.

    «Динамо» – это команда, всегда стремящаяся к наивысшему результату. Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций – это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Федора Смолова», – сказал Бышовец.

    • Личка был в Оренбурге 3 года.
    • Он вывел команду в РПЛ.
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18537

      paracetamol 2 минуты назад

      Сейчас в России успехов добиваются отечественные тренеры: Семак, Федотов, Карпин ... Хоть бы это менты поняли, но не поймут, шибко тупые!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5460

      Питерский князь 11 минут назад

      Личка не спаает мАсковских диградантов.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +3591

      FRZZ 47 минут назад

      Теперь уже Личка поднимет команду.

      0
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      Рейтинг: +20647

      Cleaner 2 часа назад

      ПЯТЬДЕСЯТ лет уже деградирующая!

      2
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      Рейтинг: +1266

      SLADE2019 > Cleaner 1 час назад

      Да, совсем без малого 50 лет. За это время у клуба был лишь небольшой отрезок в 80-х, когда Малофеев стал тренером. Имею в виду светлый отрезок. Состав тогда был на уровне.

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