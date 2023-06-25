Бышовец: «Динамо» – деградирующая команда»

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец оценил назначение Марцела Лички в «Динамо». Он пришел из «Оренбурга».

«Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом все это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но все же. Качество и уровень отдельных игроков дает основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах.

Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички – это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату – деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Сандро Шварца, и про Славишу Йокановича.

«Динамо» – это команда, всегда стремящаяся к наивысшему результату. Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций – это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Федора Смолова», – сказал Бышовец.