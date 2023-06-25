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Бышовец: «Динамо» – деградирующая команда»

25 июня 2023, 10:16
5

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец оценил назначение Марцела Лички в «Динамо». Он пришел из «Оренбурга».

«Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом все это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но все же. Качество и уровень отдельных игроков дает основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах.

Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички – это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату – деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Сандро Шварца, и про Славишу Йокановича.

«Динамо» – это команда, всегда стремящаяся к наивысшему результату. Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций – это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Федора Смолова», – сказал Бышовец.

  • Личка был в Оренбурге 3 года.
  • Он вывел команду в РПЛ.
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бышовец Анатолий
Комментарии (5)
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paracetamol
1687686212
Сейчас в России успехов добиваются отечественные тренеры: Семак, Федотов, Карпин ... Хоть бы это менты поняли, но не поймут, шибко тупые!
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Эном айс
1687687268
Последний шанс у БАФа...,роет район, как бешенный. .. Просто неудачливая команда, в первую очередь, из -за руководства. И пора бы перестать озираться на Степашина. Он давно "неправильно сел", жаль, что не насовсем..(
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jek718875
1687688245
Если сможет поднять Динамо, заберут в гей-ропу
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zigbert
1687801389
Любую деградирующую команду можно излечить последовательной работой руководства команды, тренера. Возможности у Динамо для этого есть.
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