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    Овчинников: «В чемпионстве «Зенита» есть ущербность»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил последнее чемпионство «Зенита».

    – Сейчас «Зенит» не интересен?

    – Понимаете, на бразильцах играть можно. Купить семь лошадей и гонять их по кругу. Но вот своих воспитать – это же совсем другое. Я помню времена, когда почти вся команда «Зенит» состояла из питерских игроков – так было при Морозове, при Садырине, в начале девяностых, когда «Зенит» никого не покупал. И сейчас нам надо думать о развитии футбола, а не о том, как его закопать. Можно привезти сюда тысячи бразильцев, всем дать российские паспорта и устроить чемпионат России среди бразильцев. «Зенит» сейчас чемпион?

    – Чемпион.

    – Но все равно в этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян.

    • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.
    • У команды самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.06.2023 23:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18272

      Barmaleushka 38 минут назад

      На такой заголовок обязательно должны сбежаться , адепты секты "свидетелей заремы" .

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      Рейтинг: +15298

      Алексей З 51 минуту назад

      Не поспоришь.

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