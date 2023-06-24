Овчинников: «В чемпионстве «Зенита» есть ущербность»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил последнее чемпионство «Зенита».

– Сейчас «Зенит» не интересен?

– Понимаете, на бразильцах играть можно. Купить семь лошадей и гонять их по кругу. Но вот своих воспитать – это же совсем другое. Я помню времена, когда почти вся команда «Зенит» состояла из питерских игроков – так было при Морозове, при Садырине, в начале девяностых, когда «Зенит» никого не покупал. И сейчас нам надо думать о развитии футбола, а не о том, как его закопать. Можно привезти сюда тысячи бразильцев, всем дать российские паспорта и устроить чемпионат России среди бразильцев. «Зенит» сейчас чемпион?

– Чемпион.

– Но все равно в этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян.