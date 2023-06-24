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Овчинников: «В чемпионстве «Зенита» есть ущербность»

24 июня 2023, 23:11
24

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил последнее чемпионство «Зенита».

– Сейчас «Зенит» не интересен?

– Понимаете, на бразильцах играть можно. Купить семь лошадей и гонять их по кругу. Но вот своих воспитать – это же совсем другое. Я помню времена, когда почти вся команда «Зенит» состояла из питерских игроков – так было при Морозове, при Садырине, в начале девяностых, когда «Зенит» никого не покупал. И сейчас нам надо думать о развитии футбола, а не о том, как его закопать. Можно привезти сюда тысячи бразильцев, всем дать российские паспорта и устроить чемпионат России среди бразильцев. «Зенит» сейчас чемпион?

– Чемпион.

– Но все равно в этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян.

  • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.
  • У команды самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
  • Новый сезон стартует 23 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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Barmaleushka
1687638418
На такой заголовок обязательно должны сбежаться , адепты секты "свидетелей заремы" .
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erybov1965
1687640835
По-моему, об этом уже говорили не раз и действительно не поспоришь.
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PAREVG.
1687641230
Прав, 100% прав.
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VVM1964
1687641428
А в чем проблема то - дадим гражданство и будут наши "отечественные" ))) Это же как шильдик на китайском авто сменить ...
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Lilipyt
1687645514
Когда ЦСКА играл одними бразилами всем было по барабану, Спартак выживал за счет иностранцев, тоже ноль болтовни. Зенит покинул костяк русских игроков и один год сыграли бразилами - все зарыдали и чемпионство уже не чемпионство стало! P.S. Чтобы развить перспективную молодежь, нужно повысить уровень тренеров!
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Artemka444
1687672028
Нытики ****... Везде иностранцы играют и ничего Только у нас ноют всë Мяч лучше пинайте и будите чемпионами всего и вся!!!!
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Barmaleushka
1687675119
Ну , как и предсказывалось - вся "элита" секты куколдов набежала , во главе с дву(трёх)ликой Persoнькой мозолистой ручкой .)))
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mamba9090909
1687676001
Овчинников забыл, что в РПЛ есть и другие команды. Или он считает, что в других командах бегают исключительно свои воспитанники?
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sined1951
1687680966
Старый идиот, живет по меркам прошлого века. В ведущих командах мира 70-80% играют иностранцы. У нас тоже самое.
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neveldomha
1687695354
А я вот думал, что чемпионство Зенита, это ущербность остальных команд. Что то я не видел, чтобы в Мансити задавали тон англичане. Бельгийцы, португальцы, немцы норвежец ..... и всего то три брита. Получается по логике этого идиота их очередное чемпионство ущербное. А ПСЖ,Реал тоже ущербные?))))
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