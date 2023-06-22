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    • Трем игрокам сборной Испании вручили очень много помидоров: объясняем смысл такого подарка

    Трем игрокам сборной Испании вручили очень много помидоров: объясняем смысл такого подарка

    В прошлое воскресенье сборная Испании впервые в истории выиграла Лигу наций.

    Футболисты отпраздновали успех и отправились в долгожданный отпуск.

    Трое игроков – Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис – приехали в небольшой городок Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, и там их ждал сюрприз.

    Этот населенный пункт в провинции Севилья известен не только именитыми футбольными выпускниками, но и помидорами сорта «bombón colorao».

    Гави, Навас и Руис – уроженцы города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Местные власти подготовились к приезду звезд и в качестве знака уважения подарили им столько томатов, сколько они весят.

    Счет, как вы понимаете, шел на сотни килограмм. Навас получил 65,7 кг свежих помидоров, Гави – 67,1, Фабиан – 82,7. Фотоотчет прилагается.

    Фото: твиттер Post United

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.06.2023 23:58
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