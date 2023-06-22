Трем игрокам сборной Испании вручили очень много помидоров: объясняем смысл такого подарка

В прошлое воскресенье сборная Испании впервые в истории выиграла Лигу наций.

Футболисты отпраздновали успех и отправились в долгожданный отпуск.

Трое игроков – Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис – приехали в небольшой городок Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, и там их ждал сюрприз.

Этот населенный пункт в провинции Севилья известен не только именитыми футбольными выпускниками, но и помидорами сорта «bombón colorao».

Гави, Навас и Руис – уроженцы города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Местные власти подготовились к приезду звезд и в качестве знака уважения подарили им столько томатов, сколько они весят.

Счет, как вы понимаете, шел на сотни килограмм. Навас получил 65,7 кг свежих помидоров, Гави – 67,1, Фабиан – 82,7. Фотоотчет прилагается.

Фото: твиттер Post United