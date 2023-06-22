Стало известно, сколько денег заработал РФС в 2022 году

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко ответил на вопросы о доходах союза в прошлом году.
– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии.
По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.
– Большая прибыль?
– Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.
– Это не рекордная прибыль?
– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.
Источник: «РБ Спорт»