Стало известно, сколько денег заработал РФС в 2022 году

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко ответил на вопросы о доходах союза в прошлом году.

– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии.

По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.

– Большая прибыль?

– Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.

– Это не рекордная прибыль?

– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль.