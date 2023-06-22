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    Стало известно, сколько денег заработал РФС в 2022 году

    Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко ответил на вопросы о доходах союза в прошлом году.

    – Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии.

    По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.

    – Большая прибыль?

    Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.

    – Это не рекордная прибыль?

    – За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +171

      erybov1965 58 минут назад

      Мое мнение,работу РФС надо оценивать не только по доходам,куда без них при капитализме.Вместе с тем надо смотреть результаты выступления сборной,в том числе и молодежной и клубов в еврокубках,а также учитывать уровень чемпионата России во всех лигах.

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      Рейтинг: +15264

      Алексей З 1 час назад

      На чём зарабатываете ?
      Как всегда приказ какой-нибудь карпорации и дают деньги. Бизнес по - российски !!!

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