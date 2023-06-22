«Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером

Марцел Личка стал главным тренером «Динамо».

Чешский тренер подписал контракт по схеме «1+1+1».

«Контракт с 45-летним главным тренером рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации, соответственно, на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определeнных условий», – сообщает пресс-служба «Динамо».