«Спартак» объявил об уходе Мележикова и назвал нового гендиректора клуба

«Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора клуба.

«Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.