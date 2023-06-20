«Спартак» объявил об уходе Мележикова и назвал нового гендиректора клуба

Малышев — бывший сотрудник международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, которая занимается аудитом... последние пару месяцев Малышев фактически занимался руководством клубом и контролировал все трансферные процессы... ждем новых трансферов..!)
«Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора клуба.
«Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.
Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.
Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.