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    • «Спартак» объявил об уходе Мележикова и назвал нового гендиректора клуба

    «Спартак» объявил об уходе Мележикова и назвал нового гендиректора клуба

    «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора клуба.

    «Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

    Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

    Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29944

      JTherry 1 минуту назад

      Малышев — бывший сотрудник международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, которая занимается аудитом... последние пару месяцев Малышев фактически занимался руководством клубом и контролировал все трансферные процессы... ждем новых трансферов..!)

      0
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      Рейтинг: +18676

      NewLife 13 минут назад

      Заменили вахтера на спеца - похвально. Посмотрим на результат в новом сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4331

      Иван Петров 1986 40 минут назад

      Другой ворюга пришел?

      0
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      Рейтинг: +15199

      Алексей З 40 минут назад

      Старая новость.

      0
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