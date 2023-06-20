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    • Червиченко: «Поножовщина и наркотические проекты Промеса не относятся к «Спартаку»

    Червиченко: «Поножовщина и наркотические проекты Промеса не относятся к «Спартаку»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что должен сделать московский клуб после тюремного приговора форварда Квинси Промеса.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Спартаку» не надо ни разрывать контракт с Промесом, ни защищать его. Защищать он должен себя сам. При чeм здесь «Спартак» и его поножовщина? Его наркотические проекты тоже к «Спартаку» не имеют никакого отношения. Вряд ли он взял «Спартак» в долю, когда инвестировал деньги в наркоту.

    «Спартаку» надо его использовать по максимуму как игрока. Как было в том анекдоте – по максимуму выжимают кота и говорят: «Васенька, ещe капельку». Так и здесь. Нет угрозы, что его здесь схватят и увезут в Нидерланды – «Спартак» международные матчи не играет. Во время сборов посидит в России.

    Имиджевый удар по «Спартаку»? Если я не ошибаюсь, он чудил, будучи не игроком «Спартака». Если не ошибаюсь, то во времена «Аякса».

    Наоборот, Россия – родина правопорядка и перевоспитания. Он приехал сюда и сразу стал образцовым членом общества. Так что нам, как говорит молодeжь, – Like!» – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5373

      Питерский князь 9 минут назад

      Всем игрокам срамтака, надо выжечь тату Промеса на шеи.
      Пущай знают своего героя!
      :)))

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      Рейтинг: +2422

      Январь 59 10 минут назад

      Укрывать криминал это плохо, но если это приговор из Европы, то это правильно. Европа нарушает все возможные и невозможные пункты законов, ради попытки унизить Россию. Ради этого можно дать свободный доступ многим правонарушителям европейских законов на Российские финансовые площадки. Дать возможность европейским фирмам однодневкам отмывать деньги в России, а потом просто арестовать кругленькую сумму и национализировать.

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      Рейтинг: +605

      eugen-han 1 час назад

      Всё верно сказано. Спартак должен взять Промеса на поруки, который уже встал на путь исправления, выбрав нашу страну для проживания, потому что больше хода куда-либо ему закрыт на веки вечные.

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      Рейтинг: +161

      erybov1965 1 час назад

      Полностью согласен,все по полкам разложил.

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      Рейтинг: +15183

      Алексей З 1 час назад

      Даже странно услышать от Червя что-то разумное.
      Пятно на клубе ?
      Возможно , но мы живём в такое время когда между Россией и ЕС огромная пропасть и подобных "пятен" в юриспруденции с каждым днём всё больше.

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      Рейтинг: +2901

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Срам так будет его укрывать, пока он в состоянии играть. А после этого приговора вообще будет играть за похлёбку в корыте. Тем более скоро ещё один срок ему подвесят за наркоту. Куда ему деваться, если власти не депортируют? Стыдно за хряков укрывателей и пособников уголовника. Гыгыгы

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