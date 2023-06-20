Червиченко: «Поножовщина и наркотические проекты Промеса не относятся к «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что должен сделать московский клуб после тюремного приговора форварда Квинси Промеса.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Спартаку» не надо ни разрывать контракт с Промесом, ни защищать его. Защищать он должен себя сам. При чeм здесь «Спартак» и его поножовщина? Его наркотические проекты тоже к «Спартаку» не имеют никакого отношения. Вряд ли он взял «Спартак» в долю, когда инвестировал деньги в наркоту.

«Спартаку» надо его использовать по максимуму как игрока. Как было в том анекдоте – по максимуму выжимают кота и говорят: «Васенька, ещe капельку». Так и здесь. Нет угрозы, что его здесь схватят и увезут в Нидерланды – «Спартак» международные матчи не играет. Во время сборов посидит в России.

Имиджевый удар по «Спартаку»? Если я не ошибаюсь, он чудил, будучи не игроком «Спартака». Если не ошибаюсь, то во времена «Аякса».

Наоборот, Россия – родина правопорядка и перевоспитания. Он приехал сюда и сразу стал образцовым членом общества. Так что нам, как говорит молодeжь, – Like!» – сказал Червиченко.