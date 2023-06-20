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  • Червиченко: «Поножовщина и наркотические проекты Промеса не относятся к «Спартаку»

Червиченко: «Поножовщина и наркотические проекты Промеса не относятся к «Спартаку»

20 июня 2023, 08:25
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что должен сделать московский клуб после тюремного приговора форварда Квинси Промеса.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Спартаку» не надо ни разрывать контракт с Промесом, ни защищать его. Защищать он должен себя сам. При чeм здесь «Спартак» и его поножовщина? Его наркотические проекты тоже к «Спартаку» не имеют никакого отношения. Вряд ли он взял «Спартак» в долю, когда инвестировал деньги в наркоту.

«Спартаку» надо его использовать по максимуму как игрока. Как было в том анекдоте – по максимуму выжимают кота и говорят: «Васенька, ещe капельку». Так и здесь. Нет угрозы, что его здесь схватят и увезут в Нидерланды – «Спартак» международные матчи не играет. Во время сборов посидит в России.

Имиджевый удар по «Спартаку»? Если я не ошибаюсь, он чудил, будучи не игроком «Спартака». Если не ошибаюсь, то во времена «Аякса».

Наоборот, Россия – родина правопорядка и перевоспитания. Он приехал сюда и сразу стал образцовым членом общества. Так что нам, как говорит молодeжь, – Like!» – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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erybov1965
1687242918
Полностью согласен,все по полкам разложил.
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eugen-han
1687243207
Всё верно сказано. Спартак должен взять Промеса на поруки, который уже встал на путь исправления, выбрав нашу страну для проживания, потому что больше хода куда-либо ему закрыт на веки вечные.
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Январь 59
1687248734
Укрывать криминал это плохо, но если это приговор из Европы, то это правильно. Европа нарушает все возможные и невозможные пункты законов, ради попытки унизить Россию. Ради этого можно дать свободный доступ многим правонарушителям европейских законов на Российские финансовые площадки. Дать возможность европейским фирмам однодневкам отмывать деньги в России, а потом просто арестовать кругленькую сумму и национализировать.
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Дядя Серёжа
1687249767
Действительно, ну бувают хбби у человека... полторы тонны.. на один раз нюхнуть Московской области...
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моэм
1688107770
Получается пока он играл за АЯКС , преступления в " шалостях " Промеса суд Гааги " не увидел " ....но стоило ему переехать в Россию , сразу тебе и обвинения и срок ... согласитесь , у любого нормального человека , такое поведение суда вызывают большие сомнения в его объективности ....тут или дойные стандарты или просто врут ...и Промес при таком раскладе получается несправедливо оговорённый.....кстати пришлось писать " ДОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ " потому что словосочетание " 2 - ные стандарты " в отношении суда Гааги было заблокировано ....реальные сволочи.
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