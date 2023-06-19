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    • Отбор Евро-2024. Англия забила 7 голов Северной Македонии, минимальные победы Франции, Казахстана и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Англия забила 7 голов Северной Македонии, минимальные победы Франции, Казахстана и другие результаты

    Завершились еще восемь матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

    Отбор Евро-2024. Группа B. 4-й тур

    Ирландия – Гибралтар – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джонстон, 53; 2:0 – Фергюсон, 59; 3:0 – Айда, 90+2.

    Франция – Греция – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мбаппе (с пенальти), 55.

    Удаление: нет – Мавропанос, 70.

    Отбор Евро-2024. Группа C. 4-й тур

    Англия – Северная Македония – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 29; 2:0 – Сака, 39; 3:0 – Рэшфорд, 45; 4:0 – Сака, 47; 5:0 – Сака, 51; 6:0 – Филлипс, 64; 7:0 – Кейн (с пенальти), 73.

    Отбор Евро-2024. Группа D. 4-й тур

    Турция – Уэльс – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Найир, 72; 2:0 – Гюлер, 80.

    Удаление: нет – Моррел, 41.

    Отбор Евро-2024. Группа H. 4-й тур

    Северная Ирландия – Казахстан – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Аимбетов, 88.

    Словения – Дания – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Шпорар, 25; 1:1 – Хойлунд, 42.

    Отбор Евро-2024. Группа I. 4-й тур

    Швейцария – Румыния – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Амдуни, 28; 2:0 – Амдуни, 41; 2:1 – Михаила, 89; 2:2 – Михаила, 90+2.

    Израиль – Андорра – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шломо, 42; 1:1 – Росас, 52; 2:1 – Соломон, 61.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.06.2023 23:57
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