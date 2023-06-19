Отбор Евро-2024. Англия забила 7 голов Северной Македонии, минимальные победы Франции, Казахстана и другие результаты

Завершились еще восемь матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Отбор Евро-2024. Группа B. 4-й тур

Ирландия – Гибралтар – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джонстон, 53; 2:0 – Фергюсон, 59; 3:0 – Айда, 90+2.

Франция – Греция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбаппе (с пенальти), 55.

Удаление: нет – Мавропанос, 70.

Отбор Евро-2024. Группа C. 4-й тур

Англия – Северная Македония – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 29; 2:0 – Сака, 39; 3:0 – Рэшфорд, 45; 4:0 – Сака, 47; 5:0 – Сака, 51; 6:0 – Филлипс, 64; 7:0 – Кейн (с пенальти), 73.

Отбор Евро-2024. Группа D. 4-й тур

Турция – Уэльс – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Найир, 72; 2:0 – Гюлер, 80.

Удаление: нет – Моррел, 41.

Отбор Евро-2024. Группа H. 4-й тур

Северная Ирландия – Казахстан – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аимбетов, 88.

Словения – Дания – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Шпорар, 25; 1:1 – Хойлунд, 42.

Отбор Евро-2024. Группа I. 4-й тур

Швейцария – Румыния – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Амдуни, 28; 2:0 – Амдуни, 41; 2:1 – Михаила, 89; 2:2 – Михаила, 90+2.

Израиль – Андорра – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шломо, 42; 1:1 – Росас, 52; 2:1 – Соломон, 61.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024