Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Израиль
Андорра - Израиль: обзор матча 21 ноября 2023
Андорра
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 10 тур
0 : 2
Завершен
Израиль
29'
Ж. Сервос (АГ)
81'
Г. Кинда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Израиль
Желтая карточка
Ж. Сервос
90'
+1
Желтая карточка
М. Пужоль
88'
88'
Желтая карточка
Г. Кинда
Замена
М. Ребес
️️️️
М. Виейра
87'
Замена
М. Пужоль
️️️️
Э. Валес
87'
81'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кинда
Пас отдал
А. Коэн
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ж. Алаез
74'
74'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Т. Барибо
61'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Д. Перец
Замена
️️️️
И. Фернандес
57'
46'
Замена
О. Арад
️️️️
С. Лемкин
Желтая карточка
Э. Валес
44'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Сервос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
(К)
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
12
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
8
Дор Перец
(К)
ЦП
10
Гади Кинда
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
0
Эден Карцев
ОП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
7
Рамзи Сафури
АП
12
Шон Вайссман
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
3-5-2
12
Альварес
15
Сан Николас
5
Льовера
22
Оливера
17
Сервос
14
Алаез
8
Виейра
8
Валес
3
Валес
9
Куку
20
Фернандес
4-1-3-2
1
Перец
21
Коэн
4
Шломо
22
Давидзаде
12
Лемкин
8
Перец
17
Халаили
16
Каничовски
10
Кинда
21
Давид
9
Барибо
8
Виейра
4
Ребес
4
Ребес
8
Виейра
8
Валес
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Валес
14
Алаез
7
Мартинес
7
Мартинес
14
Алаез
12
Лемкин
4
Арад
4
Арад
12
Лемкин
8
Перец
3
Глейзер
3
Глейзер
8
Перец
9
Барибо
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Барибо
Остались в запасе
Андорра
Израиль
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
0
Эден Карцев
ОП
11
Оскар Глух
АП
7
Рамзи Сафури
АП
9
Дор Тургеман
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
0
Эден Карцев
ОП
11
Оскар Глух
АП
7
Рамзи Сафури
АП
9
Дор Тургеман
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Андорра - Израиль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
Все
Андорра
Израиль
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+