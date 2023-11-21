Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Швейцария
Румыния - Швейцария: обзор матча 21 ноября 2023
Румыния
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 10 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
50'
Д. Алибек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Швейцария
Желтая карточка
Н. Банку
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Аканджи
Желтая карточка
Я. Хаджи
90'
+3
84'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
М. Эбишер
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
82'
Замена
Д. Олару
️️️️
Н. Станчу
82'
81'
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Варгас
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Ф. Коман
72'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
О. Морутан
64'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Чикелдэу
64'
62'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
У. Гарсия
62'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Шакири
62'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Н. Окафор
54'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
Д. Алибек
Пас отдал
О. Морутан
50'
Желтая карточка
О. Морутан
48'
Желтая карточка
М. Марин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К)
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
19
Andrei Artean
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
10
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Швейцария
1
Антони Расьоппи
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Филип Угринич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
4-3-1-2
12
Молдован
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
8
Чикелдэу
6
Марин
10
Станчу
21
Морутан
7
Алибек
7
Коман
4-1-1-3-1
12
Мвого
19
Гарсия
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
20
Эбишер
11
Ндой
23
Шакири
17
Варгас
23
Окафор
10
Станчу
7
Олару
7
Олару
10
Станчу
8
Чикелдэу
18
Марин
18
Марин
8
Чикелдэу
21
Морутан
10
Хаджи
10
Хаджи
21
Морутан
7
Коман
9
Дрэгуш
9
Дрэгуш
7
Коман
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
19
Гарсия
15
Угринич
15
Угринич
19
Гарсия
20
Эбишер
8
Фройлер
8
Фройлер
20
Эбишер
23
Шакири
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Шакири
23
Окафор
10
Амдуни
10
Амдуни
23
Окафор
17
Варгас
14
Зекири
14
Зекири
17
Варгас
Остались в запасе
Румыния
Швейцария
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
22
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Мирел Рэдой
1
Антони Расьоппи
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
19
Andrei Artean
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
22
Василе Могос
ПП
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Румыния - Швейцария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Национальный
Новости команд
Все
Румыния
Швейцария
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+