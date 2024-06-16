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Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Дания
Словения - Дания: обзор матча 16 июня 2024
Словения
16.06.2024, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Дания
77'
Э. Янжа
17'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Дания
Замена
Я. Куртич
️️️️
Б. Шешко
90'
+4
Замена
Д. Брекало
️️️️
А. Шпорар
90'
+4
89'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Юльманн
Желтая карточка
Ж. Целар
84'
84'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Й. Винд
83'
Замена
К. Нергор
️️️️
П. Хейбьерг
83'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Р. Хойлунд
78'
Замена
Й. Меле
️️️️
В. Кристиансен
ГОЛ! 1:1!
Э. Янжа
77'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Я. Млакар
75'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Т. Элшник
75'
Замена
Б. Вербич
️️️️
П. Стоянович
67'
Желтая карточка
П. Стоянович
53'
50'
Желтая карточка
М. Юльманн
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Й. Винд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Адриан Зеликович
ОП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
17
Млакар
11
Шешко
9
Шпорар
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
5
Кристиансен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Хойлунд
19
Винд
9
Шпорар
23
Брекало
23
Брекало
9
Шпорар
10
Элшник
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
10
Элшник
11
Шешко
14
Куртич
14
Куртич
11
Шешко
20
Стоянович
7
Вербич
7
Вербич
20
Стоянович
17
Млакар
11
Целар
11
Целар
17
Млакар
5
Кристиансен
5
Меле
5
Меле
5
Кристиансен
21
Юльманн
8
Делэни
8
Делэни
21
Юльманн
23
Хейбьерг
15
Нергор
15
Нергор
23
Хейбьерг
9
Хойлунд
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Хойлунд
19
Винд
12
Дольберг
12
Дольберг
19
Винд
Остались в запасе
Словения
Дания
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Словения - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
311
657
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.77
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
54000 из 60441 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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