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    • Винисиус отреагировал на расистскую насмешку над своим помощником перед матчем с Гвинеей

    Винисиус отреагировал на расистскую насмешку над своим помощником перед матчем с Гвинеей

    Нападающий сборной Бразилии Винисиус прокомментировал расистский инцидент, который случился с его помощником перед товарищеским матчем в Барселоне против Гвинеи (4:1).

    • Во время досмотра на входе на домашний стадион «Эспаньола» охранник достал перед помощником Винисиуса банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

    «Пока я играл в уже исторической черной футболке сборной Бразилии и набирался эмоций, мой друг был унижен и подвержен издевке на входе на стадион. Обращение к нему было печальным, это была сюрреалистичная сцена. За кулисами отвратительно.

    Но, чтобы все стало достоянием гласности, я спрашиваю ответственных: где записи с камер наблюдения?» – написал Винисиус.

    • Винисиус в мае подвергся расистским нападкам в Примере. Из-за этого он не против покинуть Испанию.
    • Впереди у Бразилии товарищеский матч с Сенегалом.

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    Источник: твиттер Винисиуса

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    18.06.2023 23:52
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