Винисиус отреагировал на расистскую насмешку над своим помощником перед матчем с Гвинеей

Нападающий сборной Бразилии Винисиус прокомментировал расистский инцидент, который случился с его помощником перед товарищеским матчем в Барселоне против Гвинеи (4:1).

Во время досмотра на входе на домашний стадион «Эспаньола» охранник достал перед помощником Винисиуса банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

«Пока я играл в уже исторической черной футболке сборной Бразилии и набирался эмоций, мой друг был унижен и подвержен издевке на входе на стадион. Обращение к нему было печальным, это была сюрреалистичная сцена. За кулисами отвратительно.

Но, чтобы все стало достоянием гласности, я спрашиваю ответственных: где записи с камер наблюдения?» – написал Винисиус.