Винисиус отреагировал на расистскую насмешку над своим помощником перед матчем с Гвинеей

Нападающий сборной Бразилии Винисиус прокомментировал расистский инцидент, который случился с его помощником перед товарищеским матчем в Барселоне против Гвинеи (4:1).
- Во время досмотра на входе на домашний стадион «Эспаньола» охранник достал перед помощником Винисиуса банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».
«Пока я играл в уже исторической черной футболке сборной Бразилии и набирался эмоций, мой друг был унижен и подвержен издевке на входе на стадион. Обращение к нему было печальным, это была сюрреалистичная сцена. За кулисами отвратительно.
Но, чтобы все стало достоянием гласности, я спрашиваю ответственных: где записи с камер наблюдения?» – написал Винисиус.
- Винисиус в мае подвергся расистским нападкам в Примере. Из-за этого он не против покинуть Испанию.
- Впереди у Бразилии товарищеский матч с Сенегалом.
Источник: твиттер Винисиуса