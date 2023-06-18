Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет»

Накануне на товарищеском матче Бразилии и Гвинеи (4:1) в Барселоне случился инцидент с расистским оттенком.

Охранник стадиона «Корнелья Эль Прат» подошел к темнокожему помощнику бразильского нападающего Винисиуса и достал банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

Другие помощники Винисиуса вызвали полицию, заявив о проявлении расизма. Это было на входе на стадион во время досмотра. Администрация стадиона в ответ обвинила сторону Винисиуса во лжи, аргументировав это опытом сотрудника охраны и его порядочностью.

Бразильская конфедерация футбола намерена принять меры в отношении стадиона «Эспаньола».