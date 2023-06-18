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    • Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет»

    Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет»

    Накануне на товарищеском матче Бразилии и Гвинеи (4:1) в Барселоне случился инцидент с расистским оттенком.

    Охранник стадиона «Корнелья Эль Прат» подошел к темнокожему помощнику бразильского нападающего Винисиуса и достал банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

    Другие помощники Винисиуса вызвали полицию, заявив о проявлении расизма. Это было на входе на стадион во время досмотра. Администрация стадиона в ответ обвинила сторону Винисиуса во лжи, аргументировав это опытом сотрудника охраны и его порядочностью.

    Бразильская конфедерация футбола намерена принять меры в отношении стадиона «Эспаньола».

    • Винисиус в мае подвергся расистским нападкам в Примере. Из-за этого он не против покинуть Испанию.

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    Источник: UOL

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2292

      jek718875 19 минут назад

      Если я увижу на улице Винисиуса, перейду на другую сторону

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1545

      Таврида 24 минуты назад

      А мог бы не говорить, а сразу начать стрелять)

      0
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      Рейтинг: +19009

      ilichkadr 41 минуту назад

      Началось.................

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