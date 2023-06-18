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  • Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет»

Охранник стадиона в Барселоне подошел к темнокожему помощнику Винисиуса и достал банан: «Руки вверх, это мой пистолет»

18 июня 2023, 18:58
7

Накануне на товарищеском матче Бразилии и Гвинеи (4:1) в Барселоне случился инцидент с расистским оттенком.

Охранник стадиона «Корнелья Эль Прат» подошел к темнокожему помощнику бразильского нападающего Винисиуса и достал банан со словами: «Руки вверх, это мой пистолет».

Другие помощники Винисиуса вызвали полицию, заявив о проявлении расизма. Это было на входе на стадион во время досмотра. Администрация стадиона в ответ обвинила сторону Винисиуса во лжи, аргументировав это опытом сотрудника охраны и его порядочностью.

Бразильская конфедерация футбола намерена принять меры в отношении стадиона «Эспаньола».

  • Винисиус в мае подвергся расистским нападкам в Примере. Из-за этого он не против покинуть Испанию.

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Источник: UOL
Испания. Примера Бразилия. Серия А Гвинея Бразилия Винисиус
Комментарии (7)
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ilichkadr
1687104631
Началось.................
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Таврида
1687105654
А мог бы не говорить, а сразу начать стрелять)
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jek718875
1687105905
Если я увижу на улице Винисиуса, перейду на другую сторону
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Александр.Т.
1687107496
А тот достал из штанов свой ствол )))
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Lipatoff
1687111310
Чем больше они говорят о борьбе с расизмом, тем больше он проявляется)))
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garold_1
1687117548
не люблю две вещи в этом мире, черных и расизм)
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Fialet
1687122525
Задолбали эти сверхранимые ущербные ниг геры.
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