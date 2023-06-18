Смородская высказалась о шансах «Локомотива» на чемпионство

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала не включать команду в число претендентов на титул.

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы – ЦСКА, «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Сергея Семака все под контролем.

«Локомотив»? Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая», – сказала Смородская.