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    • Смородская высказалась о шансах «Локомотива» на чемпионство

    Смородская высказалась о шансах «Локомотива» на чемпионство

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала не включать команду в число претендентов на титул.

    «Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы – ЦСКА, «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Сергея Семака все под контролем.

    «Локомотив»? Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая», – сказала Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локо» в 2010-2016 годах.
    • В минувшем сезоне РПЛ команда финишировала 8-й.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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