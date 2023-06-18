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    • Нападающая «Зенита» Пантюхина: «Быстров после победы в Суперкубке учил нас выпрашивать премиальные»

    Нападающая «Зенита» Пантюхина: «Быстров после победы в Суперкубке учил нас выпрашивать премиальные»

    Екатерина Пантюхина, нападающая ЖФК «Зенит», рассказала, что делал в раздевалке петербурженок Владимир Быстров после победы команды в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

    • Зенитовки победили в серии пенальти.
    • Основное время закончилось со счетом 1:1.
    • Игра прошла на «ВЭБ Арене».

    «Владимир Быстров нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще. Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», – сказала Пантюхина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3133

      BAIv 46 минут назад

      Вова попрошайка !

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