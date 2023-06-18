Нападающая «Зенита» Пантюхина: «Быстров после победы в Суперкубке учил нас выпрашивать премиальные»

Екатерина Пантюхина, нападающая ЖФК «Зенит», рассказала, что делал в раздевалке петербурженок Владимир Быстров после победы команды в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Зенитовки победили в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

Игра прошла на «ВЭБ Арене».

«Владимир Быстров нас учил в раздевалке, как надо выпрашивать премиальные. Мы в этом деле неопытные еще. Мы руководству стараемся ничего не говорить, мы им привезем кубок, а дальше их дело, как они его оценят», – сказала Пантюхина.