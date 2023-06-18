Шапи объяснил, почему не остался в Израиле

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что его пребывание в Израиле ограничилось годичной арендой в «Хапоэль» (Беер-Шева) из-за дисквалификации.

– На продолжение вашей карьеры в «Хапоэле» из Беэр‑Шевы повлияла десятиматчевая дисквалификация, полученная в мае за драку после матча против «Маккаби» (Хайфа)?

– Думаю, повлияла. Две игры уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца. Мог играть только в еврокубках, но не каждый клуб согласен на такой вариант, в чемпионате тоже нужно выходить на поле. Жаль, но не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться или кого‑то бить. На повторе видно: меня первого ударили по затылку, дальше пошла ответная реакция.

– Того, кто вас ударил, как наказали?

– Знаю, что его собирались дисквалифицировать на 15 матчей.

– У вас был шанс вообще не ввязываться в потасовку?

– Мы праздновали гол, забитый на последних секундах, вся команда выбежала на поле. Вижу, начинается заварушка, один из соперников толкает моего партнера. Не хотел никого бить, в жизни не начинал первым. Приблизился, чтобы сказать зачинщику: «Отойди и никого не трогай», но вдруг последовал удар в область затылка. И я перепутал: подумал на одного, а бил другой. Мгновенно отреагировал, ударил в ответ ладошкой. Как оказалось, не того. В тот же день извинился перед этим человеком, Долевом Азизой, написал ему после матча. Он ответил: «Нет проблем».

– В январе у вас было четыре матча дисквалификации за снос Эдена Карцева из «Маккаби» (Нетания). С ним тоже потом говорили?

– Да, я не злопамятный, всегда готов замять конфликт. В той игре Карцев пять‑шесть раз бил меня сзади по ногам, а перед тем, как я в него влетел, наступил на ногу и ударил локтем. Судья промолчал, я ответил. После матча поговорили спокойно, причем по‑русски – у Карцева родители из Белоруссии. Встретились, пожали руки.