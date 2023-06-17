В «Бешикташе» ждут решение тренера по Кузяеву

«Бешикташ» еще не определился, целесообразно ли подписывать Далера Кузяева.

Переход российского полузащитника будет зависеть от решения Сенола Гюнеша.

Если главный тренер «Бешикташа» одобрит сделку, то клуб сделает игроку официальное предложение.

Приоритеты Гюнеша на текущее лето – усилить позиции опорника и «десятки».