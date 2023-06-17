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В «Бешикташе» ждут решение тренера по Кузяеву

17 июня 2023, 12:53

«Бешикташ» еще не определился, целесообразно ли подписывать Далера Кузяева.

Переход российского полузащитника будет зависеть от решения Сенола Гюнеша.

Если главный тренер «Бешикташа» одобрит сделку, то клуб сделает игроку официальное предложение.

Приоритеты Гюнеша на текущее лето – усилить позиции опорника и «десятки».

  • В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
  • Сообщалось, что «Бешикташ» готов платить россиянину от 1,8 до 2,2 млн евро в год.

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Источник: Sabah
Турция. Суперлига Бешикташ Зенит Кузяев Далер
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