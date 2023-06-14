Стала известна зарплата Кузяева в случае перехода в «Бешикташ»

«Бешикташ» может подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в качестве свободного агента.

По информации Fotomac, турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.

Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш одобрил трансфер и в ближайшие дни планирует пообщаться с Кузяевым.

Сам Далер хочет перейти в европейскую команду, которая будет бороться за победу в своем чемпионате.