Стала известна зарплата Кузяева в случае перехода в «Бешикташ»

«Бешикташ» может подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в качестве свободного агента.
По информации Fotomac, турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.
Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш одобрил трансфер и в ближайшие дни планирует пообщаться с Кузяевым.
Сам Далер хочет перейти в европейскую команду, которая будет бороться за победу в своем чемпионате.
- В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- В его активе 46 игр за сборную России.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Fotomac