Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стала известна зарплата Кузяева в случае перехода в «Бешикташ»

    Стала известна зарплата Кузяева в случае перехода в «Бешикташ»

    «Бешикташ» может подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в качестве свободного агента.

    По информации Fotomac, турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.

    Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш одобрил трансфер и в ближайшие дни планирует пообщаться с Кузяевым.

    Сам Далер хочет перейти в европейскую команду, которая будет бороться за победу в своем чемпионате.

    • В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
    • В его активе 46 игр за сборную России.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Новости по теме
    Тренер «Бешикташа» одобрил подписание полузащитника сборной России 1
    10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата 4
    В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева
    Источник: Fotomac

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3697

      acor94 1 час назад

      Как эти идиоты умудрились упустить его бесплатно. Ну продай ты туркам за условную пятерку зимой или прошлым летом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 