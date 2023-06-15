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    В «Оренбурге» сообщили, что Личка решил уйти из клуба

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера клуба Марцела Лички.

    – Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются.

    – Готов ли клуб отпустить Личку, учитывая, что у него действующий контракт?

    – Мы надеялись, что Марцел не уйдет. Но так сложилось. Он принял решение перейти.

    – То есть, Личка решение уйти из «Оренбурга» принял?

    – Я так понимаю, что да.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личка возглавит «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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