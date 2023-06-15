В «Оренбурге» сообщили, что Личка решил уйти из клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера клуба Марцела Лички.

– Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются.

– Готов ли клуб отпустить Личку, учитывая, что у него действующий контракт?

– Мы надеялись, что Марцел не уйдет. Но так сложилось. Он принял решение перейти.

– То есть, Личка решение уйти из «Оренбурга» принял?

– Я так понимаю, что да.