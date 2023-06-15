«Валенсия» потребовала извинений от футболиста «Реала»

Нападающий «Реала» Родриго сделал спорное заявление о стадионе «Валенсии».

По словам бразильца, вся арена скандировала слово «обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора в недавнем матче Примеры.

«Валенсия» осудила слова Родриго, назвав их ложью. Клуб потребовал извинений и опровержения, пригрозив футболисту судом.

«Валенсия» выражает сожаление и категорически опровергает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, в которых он утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.

Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых болельщиков, как у «Валенсии».

Как и в случае с тренером Карло Анчелотти, который исправил свои слова после матча, мы просим Родриго Гоэса также исправить эти ошибки.

«Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков.

От футболистов также следует требовать строгости и ответственности, когда дело доходит до заявлений.

Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту.

Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла. Мы еще раз призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и требуем не подвергать их нападкам с помощью ложной информации и мистификаций», – говорится в заявлении «Валенсии».