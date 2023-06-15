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Полоз попрощался с «Ростовом»

15 июня 2023, 08:20

Нападающий Дмитрий Полоз опубликовал в соцсетях прощальный пост в связи с уходом из «Ростова».

«Завершается очередная и очень значимая глава для меня, для моей семьи. Мой контракт в «Ростове» закончился.

Я перелистываю эту страницу с огромной благодарностью команде, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба и, конечно, людям, болельщикам – всем-всем-всем, кто поддерживал мою игру, переживал и верил.

Очень хотелось завоевать вновь медали вместе с «Ростовом», но... Также прошу прощения за мои незабитые пенальти, нереализованные моменты! Совокупно 242 матча, 58 мячей, 8,5 лет в стане команды... Очень тяжело прощаться.

Множество воспоминаний оставит южная столица и не только о карьере. Именно здесь родились наши дети. Спасибо городу за все! Есть что вспомнить и рассказать.

Впереди новые истории и победы. Увидимся!» – написал Полоз.

  • В прошедшем сезоне форвард забил 9 голов в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ростов Полоз Дмитрий
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