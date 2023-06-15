Полоз попрощался с «Ростовом»

Нападающий Дмитрий Полоз опубликовал в соцсетях прощальный пост в связи с уходом из «Ростова».
«Завершается очередная и очень значимая глава для меня, для моей семьи. Мой контракт в «Ростове» закончился.
Я перелистываю эту страницу с огромной благодарностью команде, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба и, конечно, людям, болельщикам – всем-всем-всем, кто поддерживал мою игру, переживал и верил.
Очень хотелось завоевать вновь медали вместе с «Ростовом», но... Также прошу прощения за мои незабитые пенальти, нереализованные моменты! Совокупно 242 матча, 58 мячей, 8,5 лет в стане команды... Очень тяжело прощаться.
Множество воспоминаний оставит южная столица и не только о карьере. Именно здесь родились наши дети. Спасибо городу за все! Есть что вспомнить и рассказать.
Впереди новые истории и победы. Увидимся!» – написал Полоз.
- В прошедшем сезоне форвард забил 9 голов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.