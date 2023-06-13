«Ростов» объявил об уходе Полоза

«Ростов» не стал продлевать контракт с нападающим Дмитрием Полозом.
«Дмитрий Полоз покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с нападающим истек по завершению сезона.
Дмитрий провел за наш клуб 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата.
Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды.
Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», – сообщила пресс-служба клуба.
- В прошедшем сезоне Полоз забил 9 голов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Ростова»