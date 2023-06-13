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    «Ростов» объявил об уходе Полоза

    «Ростов» не стал продлевать контракт с нападающим Дмитрием Полозом.

    «Дмитрий Полоз покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с нападающим истек по завершению сезона.

    Дмитрий провел за наш клуб 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата.

    Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды.

    Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», – сообщила пресс-служба клуба.

    • В прошедшем сезоне Полоз забил 9 голов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17701

      Garrincha58 49 минут назад

      Рубин или Сочи он всё таки лучше Джорджевича

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