«Ростов» объявил об уходе Полоза

«Ростов» не стал продлевать контракт с нападающим Дмитрием Полозом.

«Дмитрий Полоз покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с нападающим истек по завершению сезона.

Дмитрий провел за наш клуб 242 матча и забил 58 мячей. Стал обладателем Кубка России, а также серебряных медалей чемпионата.

Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды.

Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», – сообщила пресс-служба клуба.