Организатор Fonbet Кубка России раскрыл изменения формата со следующего сезона

Генеральный директор букмекерской компании Fonbet, партнера Кубка России, Сергей Анохин рассказал, какие изменения будут в турнире со следующего сезона.

«Один матч в следующем сезоне уберем. Это матч между проигравшим в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов. В этом году играли «Краснодар» и «Урал». Этого матча в следующем году не будет.

Но взамен мы попросили у клубов, чтобы они дали своих лучших игроков на Матч звезд в конце года. Надеюсь, Российский футбольный союз внесет это в регламент», – сообщил Анохин.