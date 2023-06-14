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    • Организатор Fonbet Кубка России раскрыл изменения формата со следующего сезона

    Организатор Fonbet Кубка России раскрыл изменения формата со следующего сезона

    Генеральный директор букмекерской компании Fonbet, партнера Кубка России, Сергей Анохин рассказал, какие изменения будут в турнире со следующего сезона.

    «Один матч в следующем сезоне уберем. Это матч между проигравшим в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов. В этом году играли «Краснодар» и «Урал». Этого матча в следующем году не будет.

    Но взамен мы попросили у клубов, чтобы они дали своих лучших игроков на Матч звезд в конце года. Надеюсь, Российский футбольный союз внесет это в регламент», – сообщил Анохин.

    • В минувшем сезоне турнир выиграл ЦСКА.
    • Новый сезон Кубка стартует в августе.
    • Анохин раньше работал в «Химках» и Московской федерации футбола.

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    Источник: «РБ Бизнес»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68221

      portero 1 час назад

      Идиоты захватили власть, кубок испоганили....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3057

      Play 1 час назад

      Такой формат ещё глупее. То есть условный Спартак, вылетев от Урала, уходит из сетки с ЦСКА, в сетку с Акроном и Краснодаром и имеет больше шансов на выход в финал, чем победивший его Урал, попадающий на ЦСКА, и теперь уже не имеющий второго шанса в пути регионов. Если бред возможно сделать ещё бредовее, то у вас получилось.

      1
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      Рейтинг: +1545

      Болотоход 1 час назад

      позор газпрому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      sined1951 1 час назад

      А чего не раскрыл как будет проводиться матч звезд?

      0
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