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  • Организатор Fonbet Кубка России раскрыл изменения формата со следующего сезона

Организатор Fonbet Кубка России раскрыл изменения формата со следующего сезона

14 июня 2023, 20:57
7

Генеральный директор букмекерской компании Fonbet, партнера Кубка России, Сергей Анохин рассказал, какие изменения будут в турнире со следующего сезона.

«Один матч в следующем сезоне уберем. Это матч между проигравшим в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов. В этом году играли «Краснодар» и «Урал». Этого матча в следующем году не будет.

Но взамен мы попросили у клубов, чтобы они дали своих лучших игроков на Матч звезд в конце года. Надеюсь, Российский футбольный союз внесет это в регламент», – сообщил Анохин.

  • В минувшем сезоне турнир выиграл ЦСКА.
  • Новый сезон Кубка стартует в августе.
  • Анохин раньше работал в «Химках» и Московской федерации футбола.

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Источник: «РБ Бизнес»
Россия. Кубок
Комментарии (7)
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sined1951
1686765715
А чего не раскрыл как будет проводиться матч звезд?
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1686766212
Такой формат ещё глупее. То есть условный Спартак, вылетев от Урала, уходит из сетки с ЦСКА, в сетку с Акроном и Краснодаром и имеет больше шансов на выход в финал, чем победивший его Урал, попадающий на ЦСКА, и теперь уже не имеющий второго шанса в пути регионов. Если бред возможно сделать ещё бредовее, то у вас получилось.
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portero
1686768185
Идиоты захватили власть, кубок испоганили....
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GoLenaStop
1686771858
Кручу, верчу, запутать хочу... Не, ребята, это уже не спортивное соревнование, а шоу маст го он... Варьете с мячом, но главное во всем этом балагане - ставки....ставки!.. Футбола, как и секса, - в России нет. Ха! С ув.
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burov.ziza
1686786439
Зачем что то придумывать,есть вариант как в еврокубках с 32 командами.16 команд премьер лиги +16 с низших дивизионов.По 2 лучших в плей оф на выбывание с матчами дома и в гостях. Всё,и матчей много как хотят и спортивный принцип соблюден
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Дядя Серёжа
1686796893
Матч звёзд по примеру хоккея-баскетбола спортивной ценности не имеет, а шоу может получиться. Кто на кого? Например Москва против остальных, или к Москве Питер добавить, прикольная сборная.
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Цитрамон
1686816867
Букмекеры придумывают правила для футбола.....
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