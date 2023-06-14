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    • Мостовой: «Личка – не Абаскаль, он доказал право работать в топ-клубе РПЛ»

    Мостовой: «Личка – не Абаскаль, он доказал право работать в топ-клубе РПЛ»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал готовящееся назначение главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

    «Для Лички приглашение в «Динамо» – шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным. Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он – не Гильермо Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы.

    На мой взгляд, состав «Динамо» посерьезнее, чем у «Оренбурга», поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле – посмотрим», – сказал Мостовой.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с «Динамо-Брест».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21608

      derrik2000 36 минут назад

      На сегодняшний день - полностью согласен с Саней.

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      Рейтинг: +2232

      spam2009 2 часа назад

      А с каких это пор Дырнама топ клуб РПЛ

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      Рейтинг: +891

      k611 2 часа назад

      Сам ещё не тренер а про других рассуждает. Не с его тренерским опытом что-то можно утверждать. Молчал бы лучше.

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