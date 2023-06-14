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  • Мостовой: «Личка – не Абаскаль, он доказал право работать в топ-клубе РПЛ»

Мостовой: «Личка – не Абаскаль, он доказал право работать в топ-клубе РПЛ»

14 июня 2023, 12:52
7

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал готовящееся назначение главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Для Лички приглашение в «Динамо» – шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным. Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он – не Гильермо Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы.

На мой взгляд, состав «Динамо» посерьезнее, чем у «Оренбурга», поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле – посмотрим», – сказал Мостовой.

  • Личка в Оренбурге с 2020 года.
  • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
  • Личка выигрывал чемпионат Белоруссии с «Динамо-Брест».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Оренбург Динамо Личка Марцел Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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k611
1686737067
Сам ещё не тренер а про других рассуждает. Не с его тренерским опытом что-то можно утверждать. Молчал бы лучше.
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spam2009
1686737211
А с каких это пор Дырнама топ клуб РПЛ
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derrik2000
1686744145
На сегодняшний день - полностью согласен с Саней.
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VVM1964
1686747747
Если разговор про Личку, то причем здесь Абаскаль ??? Если оценивать результаты - то Спартак с Абаскалем взял бронзу ... При этом Мостовой не знает будет ли приглашение Лички в Динамо удачным или нет - посмотрим... А результат Абаскаля уже виден - это подъем команды с 10-го на 3-е место и это с учетом далеко не оптимального состава ...
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zigbert
1686767175
Да не такой уж это шикарный вариант возглавить Динамо. Здесь не дадут право на раскачку а сразу потребуют результат. Совсем не трудно догадаться для чего Мостовой копает под Абаскаля.
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