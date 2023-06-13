В Камеруне прокомментировали новость об отмене матча с Россией по решению правительства

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал новость о том, что товарищеский матч против сборной России был отменен по решению правительства Камеруна.

«Товарищеский матч со сборной России был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам.

Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня», – сказал Джунан.