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    • В Камеруне прокомментировали новость об отмене матча с Россией по решению правительства

    В Камеруне прокомментировали новость об отмене матча с Россией по решению правительства

    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал новость о том, что товарищеский матч против сборной России был отменен по решению правительства Камеруна.

    «Товарищеский матч со сборной России был отменен из-за решения правительства Камеруна? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам.

    Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться вчера, 12 июня», – сказал Джунан.

    • Матч был запланирован на 15 июня.
    • Игра должна была пройти в «Лужниках».

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    Источник: Sport24

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    13.06.2023 23:57
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